auch interessant

Kimberly Burch, die Verlobte von Faster Pussycat-Sänger Taime Downe, ist am 3. März 2025 circa 23.00 Uhr über Bord des Royal Caribbean-Schiffs Explorer Of The Seas gegangen. Das Paar befand sich auf der siebentägigen Kreuzfahrt „The 80s Cruise“, als sich das Unglück ereignete. Kimberlys Mutter Carnell Burch zufolge habe es einen hitzigen Streit gegeben und ihre Tochter sei – untypisch für sie – angetrunken gewesen. Wie es zu dem Unglück kam, steht noch immer nicht fest. Jedoch gibt es neue Hinweise.

Empfehlung der Redaktion Faster Pussycat: Verlobte von Sänger stirbt bei Kreuzfahrt Glam Metal Auf der Kreuzfahrt "The 80s Cruise" ist die zukünftige Gattin des Faster Pussycat-Frontmanns Taime Downe über Bord gegangen. Bislang wurde vor allem in den Sozialen Medien lediglich wild spekuliert, ob Burch selbst ins Wasser gesprungen, unbeabsichtigt von Bord gefallen ist oder sogar von Taime Downe gestoßen wurde. Da das Schiff auf den Bahamas registriert ist, ist die Polizei von Nassau für die Angelegenheit zuständig. Diese kam an Bord, um den Fall zu überprüfen, und sprach Downe anschließend von jeglichem Fehlverhalten frei. Laut einer Quelle des Hollywood Reporter sollen Überwachungsaufnahmen zudem zeigen, wie Kimberly Burch selbst über Bord springt. Kurz zuvor setzte sie noch einen Post ab.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Toxisch

Auch meldet sich ein enger Freund von Taime Downe zu Wort. Der ehemalige Moderator des MTV „Headbangers Ball“ Riki Rachtman gibt an, seit 38 Jahren mit Downe befreundet zu sein und entsprechend auch Kimberly gut gekannt zu haben. Wegen all der Spekulationen sehe er sich nun gezwungen, einiges klarzustellen. Auf Facebook erklärt er: „Kimberly und Taime hatten schon immer eine sehr toxische Beziehung. Sie haben viel gestritten.“ Dabei sei es häufig um „Drogen und Alkohol“ gegangen. Rachtman beharrt jedoch auch darauf, dass „Taime Kimberly sehr, sehr liebte und Kimberly Taime sehr, sehr liebte. Trotzdem stritten sie die ganze Zeit. Das ist die wahre Geschichte.“

Empfehlung der Redaktion Aaron Rossi (Ex-Ministry, Ex-Prong) mit 44 Jahren verstorben Groove Metal, Industrial Metal Aaron Rossi, der ehemalige Drummer von Ministry und Prong, ist im Alter von nur 44 Jahren nach einem „plötzlichen, schweren Herzinfarkt“ gestorben. Auch geht er auf die Überwachungsaufnahmen ein, die beweisen sollen, dass Kimberly „Selbstmord beging und Taime von allen Anklagen freigesprochen“ wurde. Und so fährt er fort: „Wie geht es Taime? Also, wie geht es ihm eurer Meinung nach? Die Frau, in die er verliebt ist und mit der er die letzten acht Jahre zusammengelebt hat, hat vor seinen Augen Selbstmord begangen. Und ich fühle mich schrecklich für Kimberly… dass sie so große Schmerzen hatte, dass sie Selbstmord begehen musste. Ich weiß, dass Taime absolut nichts falsch gemacht hat, aber er wird für den Rest seines Lebens Narben davontragen.“

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.