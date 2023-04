Testament: Neuer Drummer macht die Band „präziser“

Testament müssen erst einmal ohne Schlagzeuger Dave Lombardo klarkommen, da der Ex-Slayer-Mann dieses Jahr schon mit Mr. Bungle, Empire State Bastard und den Misfits ausgelastet ist. Wie es nun aussieht, sind die Thrash-Metaller mit Ersatz-Drummer Chris Dovas (Seven Spires), der die Slayer-Legende schon bei ein paar Show vertreten hat, aber nun mehr als zufrieden. In den Sozialen Medien geht Gitarrist Eric Peterson sogar so weit zu sagen, dass Dovas die Gruppe „härter und präziser“ mache.

„Was kann ich sagen“, beginnt der Testament-Gitarrist seine gedanklichen Ausführungen. „Manchmal geschehen Dinge aus einem Grund. Ich meine, alles schien okay zu laufen — dann knallt es plötzlich. Doch dann eröffnet sich etwas anderes. Chris Dovas ist passiert. Chris hat Dave auf unserer letzten Nordamerikatournee wegen Daves überbuchtem Terminkalender ersetzt. Doch das war Glück im Unglück. Denn Chris entpuppte sich als absolut unglaublich fantastisch und sehr netter und total genialer Schlagzeuger.

Wir sind mehr als begeistert darüber, dass unsere Fans auf unseren anstehenden Südamerika- und Europatourneen seine Fähigkeiten erleben dürfen, die mehr bieten, als man auf Anhieb erkennen kann. Zudem haben wir in dieser Kurz-vor-knapp-Situation eine Verbindung gefunden und letzte Woche an neuen Ideen gearbeitet. Das ist mehr als vielversprechend. Ich freue mich zu sagen, dass es super wird! Seid davon abgesehen versichert, dass Chris bis an die Grenzen gehen und Testament härter und präziser als jemals zuvor machen wird. Darüber hinaus möchte ich hinzufügen, dass es ein Vergnügen und eine großartige Zeit war, dass Dave wieder für kurze Zeit zu uns zurückgekehrt war.“

