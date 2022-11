‘The Elder Scrolls Online’: Livestream mit Musikern

Die ‘The Elder Scrolls’-Spiele sind eine der erfolgreichsten Fantasy-Rollenspiele aller Zeiten. Kein Wunder also, dass sie auch Musiker zu ihren Fans zählen. Entwickler Bethesda sind Kooperationen mit ihren berühmten Anhängern nicht fremd: Erst im Sommer veröffentlichte die Mittalter-Band Saltatio Mortis zum Ableger ‘The Elder Scrolls Online’ (ESO) den Song ‘Pray To The Hunter’ und trat im Rahmen der Gamescom auf, vergangenes Jahr gab es von den US-Metallern Trivium ‘The Phalanx’. Jetzt steht das nächste Musiker-Event an.

Musiker sprechen über Inspirationsquellen

Empfehlung der Redaktion Digitale Fantasy-Faszination: Trivium und Bethesda Softworks im Interview Games, MMORPG, Rollenspiel Trivium und Bethesda Softworks haben sich für eine umfangreiche Kooperation bezüglich ‘The Elder Scrolls Online’ zusammengeschlossen. So lädt Bethesda zu einer besonderen Folge der Stream-Sendung ‘ESO Live’. Mit dabei sind Trivium-Sänger und -Gitarrist Matt Heafy, Sängerin Cristina Scabbia von Lacuna Coil und Malukah, die als Komponistin und Sängerin in der Videospiel-Branche arbeitet. Gemeinsam mit Lead Community Manager Jessica Folsom und Senior Community Manager Gina Bruno wird in dem Livestream die Fantasy-Welt vom Tamriel diskutiert. Die Musiker sollen Einblicke geben, was an ‘The Elder Scrolls Online’ sie in ihrer Kunst inspirierte, außerdem soll es um Verbindungen zwischen Spielen und Musik gehen. „Macht eure Ohren auf ein richtiges Schmankerl gefasst!“, schreibt Bethesda in der Vermeldung des Events.



‘The Elder Scrolls Online’: Belohnungen für Fans

Neben interessantem Input der Künstler sollen Fans allerdings noch mehr aus dem Livestream mitnehmen können. Wer seine Twitch- und ‘The Elder Scrolls Online’-Konten verknüpft, kann von sogenannten „Twitch Drops“ profitieren. Außerdem kündigte Bethesda ein Chat-Giveaway an.

Das Event findet am 18. November ab 21 Uhr über den Twitch-Kanal von Bethesda statt.

Are you ready to rock? 🤘 Join us on Twitch this Friday for a special ESO Live with @GinaLBruno, @JessFolsom and celebrity guests @matthewkheafy @malukah and @MissScabbia ! https://t.co/D4ArB4PBNS pic.twitter.com/sPYG2d4C9Q — The Elder Scrolls Online (@TESOnline) November 16, 2022

