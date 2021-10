The Other: Exklusive Songpremiere von ‘Demon Eyes’

auch interessant

Das legendäre Horror Punk-Label (unter anderem THIS IS HORROR PUNK-Compilations, Blitzkid, Nim Vind, Bloodsucking Zombies From Outer Space, Rezurex et cetera) Fiend Force Records ist wiederauferstanden. 2003 von The Other-Sänger Rod Usher gegründet und bis 2012 geleitet, präsentiert das Label nun die erste Digital Only-Single von Europas bekanntester Horror Punk-Band The Other.

Gleichzeitig ist es die erste Single nach dem Chart-Album HAUNTED (2020). Entstanden während der Coronakrise durch Songwriting auf Distanz, wird ‘Demon Eyes’ pünktlich und passend zu Halloween, dem größten „Feiertag“ für alle Horror-Fans, veröffentlicht. Für The Other-Verhältnisse so viel Doublebass-Attacke wie nie zuvor, gepaart mit düsterer, melancholischer Stimmung und einer Referenz an die Death Rock-Einflüsse der Band.

Das von Waldemar Sorychta (unter anderem The Gathering, Moonspell, Samael, Tiamat, Kreator) produzierte Video entstand in genau zwei Takes. Einmal beim Soundcheck und einmal als Live-Premiere bei einem Konzert im Zirkus Probst in Gelsenkirchen unter Coronabedingungen. „Kurz vorher wurde unser voll geimpfter Bassist Aaron mit Corona unter Quarantäne gestellt, so dass Gitarrist Pat kurzfristig auf den Bass wechseln musste. Aaron war traurig, nicht dabei gewesen zu sein, vor allem wegen der Tänzerinnen der Kryptonic Showgirls, bekannt unter anderem vom Wacken Open Air, die uns in der Manege einen Besuch abstatteten“, erzählt Rod Usher.

Gemischt und gemastert wurde ‘Demon Eyes’ von Dennis Koehne, das Coverartwork stammt von Oss Caroch.

Seht hier exklusiv die Premiere des neuen The Other-Songs ‘Demon Eyes’.

Kommende Konzerte & Festivalgigs von The Other

31.10.2021 Köln, Carlswerk

13.11.2021 METAL HAMMER PARADISE

27.11.2021 Kiel, Die Pumpe

03.12.2021 Leipzig, Moritzbastei

04.12.2021 Kassel, Goldgrube

21.01.2022 Hamburg, Molotow

22.01.2022 Osnabrück, Bastardclub

11.02.2022 Würzburg, B-Hof

12.02.2022 Augsburg, Kantine

04.03.2022 Wiesbaden, Kreativfabrik

05.03.2022 Stuttgart, ClubCANN

Weitere Termine sind bereits in Planung, zum Beispiel Nachhol-Gigs auf Wacken, Summer Breeze, Rage against Racism…

HAUNTED bei Amazon