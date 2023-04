Till Lindemann kündigt Solo-Tournee 2023 an

auch interessant

Der Terminkalender von Till Lindemann ist voll. Kürzlich machte er noch Werbung für Online-Poker, derzeit findet außerdem die von ihm inszenierte Zirkus-Nummer in Berlin statt. Ab Juni ist er mit Rammstein im deutschsprachigen Raum unterwegs.

Nun kündigte er zudem noch eine umfassende Tournee seines Soloprojekts Till Lindemann an. Viel ist noch nicht bekannt, außer, dass er einige neue Band-Mitglieder auf die Bühne bitten wird und die ersten Konzerte im November starten. Einen ersten Teaser seht ihr weiter unten.

Lindemann seit Jahren eine starke Marke

Der 60-Jährige vermarket sich und seinen Namen verstärkt in den letzten Jahren. So hat Lindemann mit dem Pflanzenfleischhersteller LikeMeat zu Teilnahme am Veganuary 2022 aufgerufen. Seine Verkleidung erinnerte dabei an die ikonische Tracht der 2019 verstorbenen Modeikone Karl Lagerfeld.

Vorher ließ er sich sich schon einen Burger in der Verkleidung als Andy Warhol schmecken. Ansonsten vertreibt der in Rostock aufgewachsene Lindemann zwei Souvenir-Shops. Bei TL Berlin finden sich unter anderem hochpreisige Klamotten (ein Pullover in der Höhe einer kleineren Monatsmiete), während er bei Doctor Dick neben anderen Accessoires auch Dildos vertreibt.

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.