Ozzy Osbournes Sohn Jack Osbourne hat selbst an der Grenze zwischen Rumänien und der Ukraine angepackt und Flüchtlingen geholfen.

Seien wir doch mal ehrlich: Was macht der Ottonormalverbraucher, um den Menschen in der Ukraine zu helfen? Vielleicht spendet er etwas und postet ein paar emotionale Bilder. Manchen Leuten ist das jedoch nicht genug. Dazu gehört der Sohn von Black Sabbath-Frontmann Ozzy Osbourne. Jack Osbourne ist tatsächlich im Geheimen an die rumänisch-ukrainische Grenze gereist, um dort Flüchtlingen zu helfen. Die Ärmel hochkrempeln In den Sozialen Medien hat Jack Osbourne dazu ein paar Fotos sowie ein Video gepostet (siehe unten), und schreibt dazu: "Ich habe sehr gezögert, ob ich das hier überhaupt posten soll. Denn ich habe das nicht gemacht, um…