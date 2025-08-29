Tom Gabriel Fischer, auch bekannt unter seinem Künstlernamen Tom G. Warrior, ist der ehemalige Hellhammer und Celtic Frost-Gitarrist sowie der aktuelle Triptykon-Sänger und Gitarrist. Im Interview mit PowerOfMetal.cl sprach er über seine anstehende Performance auf dem Chile Terrorfest. Dort wird er mit seinem neuen Projekt Triumph Of Death Musik von Hellhammer und mit Triptykon Songs von Celtic Frost spielen.

Auf die Frage, ob er mit dem Gedanken spiele, eine der beiden Bands mit neuem Material wiederzubeleben, antwortet dieser: „Im Fall von Celtic Frost machen wir das bereits mit Triptykon. Triptykon ist im Grunde die Fortsetzung von Celtic Frost, nur ohne die persönlichen Probleme, die wir hatten. Auf dem nächsten Triptykon-Album werden sogar Titel sein, die ich ursprünglich für Celtic Frost geschrieben habe.

Was Hellhammer und Triumph Of Death betrifft, haben wir überlegt, vielleicht neue Musik im Hellhammer-Stil zu schreiben – aber da bin ich sehr vorsichtig! Ich möchte nichts falsch machen. Hellhammer bedeutet mir sehr viel, und wenn, dann will ich es richtig machen! Wenn es sich nicht richtig anfühlt, dann werden wir es nicht veröffentlichen. Und das müssen wir auch nicht, wir haben keinen Druck.“

Triumph Of Death als Hellhammer-Hommage

Die Idee, Celtic Frost und Hellhammer-Songs mit seinen aktuellen Projekten zu spielen, kam Tom G. Fischer bereits während der Celtic Frost-Reunion 2001, wie er erzählt: „Wir sprachen über die alten Tage – nicht nur aus Nostalgie. Wir haben versucht, uns die Gründe in Erinnerung zu rufen, warum wir Hellhammer und Celtic Frost gegründet haben. Wir haben uns die Musik von damals angehört und sie auf einer tieferen Ebene verstanden, als wir es damals konnten.

Als wir jung waren, waren wir voller Adrenalin und Testosteron, wir haben nur im Hier und Jetzt gelebt. Als wir Celtic Frost wiederbelebten, waren wir älter – und hoffentlich auch etwas reifer“, lacht Tom G. Warrior. „Wir waren nun erwachsene Männer. Als wir die Musik hörten, haben wir gedacht: ‚Wow, einige dieser Songs sind wirklich gut gealtert!‘“

„Deshalb haben wir begonnen, einige Hellhammer-Songs während der Proben für das MONOTHEIST-Album (Celtic Frost, 2006 – Anm.d.A.) zu spielen“, fährt Tom G. Warrior fort. „Ursprünglich war der Plan, einige Hellhammer-Songs auf der ,Monotheist‘-Tour zu spielen, doch der damalige Schlagzeuger kam nicht richtig mit der Musik klar. Deshalb wollte ich ausschließlich für diesen Zweck eine neue Band ins Leben rufen. Schließlich habe ich gemeinsam mit ein paar guten Freunden, die die Musik von Hellhammer verstehen, Triumph Of Death gegründet.“

Triptykon ist Celtic Frost

Nach der Reunion im Jahr 2001 lösten sich Celtic Frost 2008 wieder auf. In der Folge gründete Tom G. Warrior Triptykon, mit der Intention, den musikalischen Weg von Celtic Frost weiterzugehen: „Triptykon haben so weitergemacht, wie es Celtic Frost getan hätten. Triptykon ist quasi Celtic Frost, nur mit einem anderen Namen. Ich wollte nicht einfach ohne Martin (Bassist von Celtic Frost- Anm.d.A.) unter dem gleichen Namen weitermachen. Aber ich operiere genau wie bei Celtic Frost. Wir haben immer Celtic Frost-Musik gespielt, denn das ist Teil meines Lebens. Und genauso spielen wir auch Triptykon-Musik, denn die ist auch Teil meines Lebens.“

Mit Triptykon hat Tom G. Warrior in 17 Jahren Band-Geschichte zwei Alben, eine Live-EP, eine EP und eine Single veröffentlicht. Zu Triptykon gehören außerdem Vanja Slajh (Bass), V. Santura (Gitarre, Gesang) und Hannes Grossmann (Schlagzeug). Das Chile Terrorfest, auf dem Tom G. Warrior sowohl mit Triptykon als auch mit Triumph Of Death spielen wird, findet vom 6.-7.12. im Teatro Caupolicán in Santiago de Chile statt.

