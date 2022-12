Tool: Danny Carey muss kommende Woche vor Gericht

Für den Drummer von Tool hat die nächste Woche einen unangenehmen Termin in petto. So muss Danny Carey am Donnerstag, den 15. Dezember vor Gericht erscheinen. An diesem Tag findet eine erste Anhörung bezüglich seiner Verhaftung am 21. Dezember 2021 am Kansas City International Airport statt. Der Musiker soll einen Sicherheitsmitarbeiter am Flughafen angegriffen haben.

Unschöner Ausraster

Laut einem Polizeibericht soll der Tool-Trommler zwei Finger in die Brust des Security-Angestellten gestoßen haben und ihn wiederholt eine „verdammte Schw*****l“ genannt haben. In einem Video (siehe unten) kann man mit anschauen, wie Polizeibeamte Danny Carey verhaften. Dabei bittet der Schlagzeuger die Person, die die Aufnahmen gemacht hat, „dies alles hier zu filmen“, und fragt mehrmals einen Polizisten, wen er angegriffen haben soll. Außerdem sagt Carey, er wolle hier doch nur abhauen. Letzten Endes drücken Danny zwei Gesetzeshüter an eine Glaswand außerhalb des Flughafens.

Einer der beiden Cops weist Carey an, ihm nicht zu nahe zu kommen. Dann legen die Wachtmeister Handschellen um Dannys Handgelenke, wobei ein Polizist sagt, der Rocker solle endlich aufhören, Widerstand zu leisten. Der Tool-Blondschopf wurde nachfolgend wegen geringfügiger Körperverletzung eingebuchtet und auf Kaution wieder freigelassen. Diese erste Anhörung, die nächste Woche stattfinden soll, wurde offenbar bereits mehr als sieben Mal verschoben — aus welchem Grund auch immer. Da der Prog-Metaller den Sicherheitsmitarbeiter am Flughafen nicht ernsthaft verletzt hat, wird er vermutlich eine Geldstrafe aufgebrummt bekommen.

