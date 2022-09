Epica-Sopranistin Simone Simons verrät, dass die Symphonic Metal-Größen an einer geheimen Sache arbeiten, wie sie es "so zuvor noch nie getan haben".

Gegenüber dem kanadischen Sender The Metal Voice hat Epica-Frontfrau Simone Simons bestätigt, dass sie und ihre Band-Kollegen während der Corona-Pandemie an neuem Material gearbeitet haben. Noch dieses Jahr soll uns die volle Dröhnung erwarten. Nach traditioneller Manier geht hierbei allerdings nichts vonstatten. „Wir haben neue Musik, die noch dieses Jahr erscheinen wird“, erklärte Simons. „Allerdings wird es sich dabei nicht um ein Epica-Album handeln. Die typische Epica-Epik wird es nicht sein. Es wird etwas sein, das wir noch nie zuvor gemacht haben. Und es ist die Vorfreude definitiv wert. Vermutlich wird es im frühen Winter oder so veröffentlicht…“ Des Weiteren…