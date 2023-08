Trivium nehmen sich Auszeit nach diesem Tour-Zyklus

Die Musiker von Trivium waren in den letzten Jahren stets gut beschäftigt. Zum einen veröffentlichte die Gruppe aus Orlando, Florida zuletzt zwei Alben — WHAT THE DEAD MAN SAY (2020) sowie IN THE COURT OF THE DRAGON (2021). Zum anderen werden die Metaller mit dem Abschluss der laufenden Tournee 208 Konzerte mit dem aktuellen Studiowerk im Gepäck absolviert haben. Daher wollen die US-Amerikaner erst einmal ein wenig die Beine baumeln lassen — mehr oder weniger, zumindest.

Denn wie Frontmann und Gitarrist Matt Heafy im Interview mit EMP ausplaudert, gibt es bei Trivium aktuell keine Pläne für einen neuen Longplayer. Stattdessen will das Quartett seine Energie als Nächstes darauf richten, seinen Flugzeughangar zu einem vollwertigen Aufnahmestudio auszubauen. „Normalerweise sind wir immer so offen, was alles angeht“, erklärt Heafy. „Wir zeigen alles her, was wir machen. Wir reden über alles. Doch eine Sache halten wir immer geheim — und das sind unsere Platten.

Nun kann ich allerdings sagen, dass wir dieses Mal einfach nur eine ordentliche Pause einlegen. Weil wir jetzt zehnmal den Album-Tour-Zyklus hintereinander hatten. Diesmal werden wir, wenn der Tourneezyklus endet, eine echte Pause machen. Und anstatt an Musik zu arbeiten, werden wir tatsächlich daran arbeiten, unser Hangar-Studio zu bauen, damit wir, wenn dann wieder die Zeit kommt, Alben zu machen, das auch tun können. Aber es gibt momentan keine Pläne für ein neues Album. Und ich will hier niemanden täuschen. Es gibt im Augenblick keine Pläne.“

