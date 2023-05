Type O Negative und Crowbar: Weitere Songs geplant

auch interessant

Eye Am ist die neue Band der ehemaligen Type O Negative-Mitglieder Kenny Hickey (Gitarre/Gesang) und Johnny Kelly (Schlagzeug) sowie Kirk Windstein und Todd Strange (Crowbar). Diese wird am Freitag ihre Debüt-Single ‘Dreams Always Die With The Sun’ über Corpse Paint Records veröffentlichen. Ein Musikvideo zu dem Song wird am selben Tag sein Online-Debüt geben. Hier eine Vorschau.

Im Gespräch mit einem amerikanischen Radiosender erklärte Kelly, wie Eye Am zustande kam: „Angefangen hat es mit Andrew Spaulding, er war Merchandiser für Danzig. Und dann gingen Type O auf Tour. Wir holten ihn zu uns und er arbeitete mit Type O, bis Peter verstarb – wir blieben gute Freunde. Und er gründete ein Indie-Label und schlug vor, mich und Kenny mit Kirk Windstein und Todd Strange von Crowbar zusammenzubringen. Wir waren alle sowieso schon befreundet – ich kenne Kirk und Todd jetzt seit etwa 30 Jahren. In Florida kamen wir dann zusammen und haben einfach angefangen.“

Eye Am: Kreativer Output nach wenigen Stunden

Laut Kelly wurde ‘Dreams Always Die With The Sun’ in weniger als einem Tag geschrieben und aufgenommen. „Drew holte mich vom Flughafen ab und fuhr mich direkt zur Probe“, sagte er. „Ich stellte meinen Koffer ab, baute das Kit auf und wir begannen, an dem Song zu arbeiten. Am nächsten Morgen gingen wir dann ins Aufnahmestudio und nahmen das Schlagzeug auf. Und dann saß ich wieder im Flugzeug. Ich war also nur für ein paar Stunden dort.“

„Wir werden Ende Juni nach New Orleans fahren, um dort weiter zu schreiben und aufzunehmen. Wenn wir eine ganze Woche Zeit haben, wer weiß, was dann passieren kann.“ Über das Ergebnis von ‘Dreams Always Die With The Sun’ sagte Johnny: „Es ist ein cooler Song. Ich war mir wirklich nicht sicher, was ich erwarten sollte. Ich denke, der beste Weg, es zu vergleichen wäre, wenn Scott Weiland und Velvet Revolver zusammenkommen. Man bringt Leute aus etaplierten Bands zusammen und hat eine gewisse Erwartungshaltung. Aber ich war angenehm überrascht, wie einfach es war und wie viel Spaß es gemacht hat, mit allen zu arbeiten.“

Gute Chemie zwischen Type O und Crowbar

Windstein sagte zuvor über den Track: „Ich liebe es einfach, mit talentierten Leuten zu jammen und Songs zu schreiben. Natürlich habe ich seit den Achtziger Jahren mit Todd Strange gejammt, also wusste ich, dass das großartig sein würde. Aber die Möglichkeit zu haben, mit Kenny und Johnny zusammenzukommen, war aufregend. Am Anfang war ich etwas nervös, aber als wir dann anfingen, den Song zu schreiben, hatte ich das gute Gefühl, dass wir etwas Besonderes machen würden. Ich liebe den Song und kann es kaum erwarten, noch mehr mit diesen Jungs zu schreiben.“

Hickey fügte hinzu: „Nun, wir wussten nicht wirklich, was passieren würde, als wir zusammenkamen. Ich hatte ein paar Riffs und halbfertige Ideen, die ich aufnahm und an Kirk schickte. Da wir alle ungefähr im gleichen Alter sind, erinnert es an die Musik, mit der wir aufgewachsen sind, vor allem an den Hard Rock und Metal der Siebziger. Ich höre da auch ein bisschen Hendrix heraus. Es ist wirklich befriedigend, wenn man Musiker und Riffs in einen Topf wirft und dann hört, was dabei herauskommt – weniger gekünstelt. Es hätte auch gegen die Wand fahren und in einem Desaster enden können, was auch ein gewisses Risiko mit sich bringt. Aber ich denke, wir haben etwas wirklich Cooles herausgebracht.“

Johnny Kelly und Kenny Hickey: Über drei Dekaden Freundschaft

Zusätzlich zu ihrer Arbeit mit Type O Negative hatten Hickey und Kelly zuvor in einer Band namens Seventh Void zusammengearbeitet, die 2009 das Album HEAVEN IS GONE veröffentlichte. 2019 dann mit Silvertomb EDGE OF EXISTENCE. In einem Interview aus dem Jahr 2018 sagte Hickey über seine Chemie mit Kelly: „Ich habe mit Johnny schon lange vor TYPE O zusammengearbeitet. Kennengelernt habe ich ihn ungefähr 1986. Type O wurden 1989 gegründet, wir waren davor schon in einer Thrash Metal-Band zusammen. Im Grunde sind wir zusammen aufgewachsen und haben alles auf die falsche Art und Weise gelernt und mussten es im Lauf der Jahre ausarbeiten. Für mich ist es ganz natürlich mit ihm. Wir sind besser in der Zusammenarbeit geworden – das sollten wir auch, wir arbeiten schließlich seit 35 Jahren zusammen!“

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.