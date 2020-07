U.D.O.: In Amerika wird die Band Accept-Songs spielen

Keine Accept Songs mehr! – Dieses Motto hatte sich Udo Dirkschneider vor einigen Jahren eigentlich entschieden zum Motto gemacht, nachdem die Setlist von U.D.O. lange Zeit Klassiker der Band enthielt. Unter dem Projektnamen Dirkschneider hatte der Musiker jedoch zusammen mit den gleichen Musikern, die auch bei U.D.O. zugegen sind, ebenfalls Shows gespielt, bei denen Accept-Song weiterhin performt wurden.

Weiterlesen Udo Dirkschneider denkt noch nicht an die Rente Heavy Metal Mit 68 Jahren in die Rock-Rente? Mit solchen Gedanken will sich U.D.O.-Frontmann Udo Dirkschneider noch lange nicht beschäftigen. In einem Interview mit Talking Metal wurde er erneut gefragt, ob man ihn denn jemals noch einmal Lieder wie ‚Balls To The Wall‘ auf der Bühne singen hören wird. Udo dazu: „Es war geplant, im November/Dezember mit U.D.O. nach Amerika zu kommen. Es sollte eine sechswöchige Tour werden. Diese mussten wir aber absagen [wegen der Coronavirus-Pandemie].

Die Band kommt der Bitte nach

Aber ich werde die Wahrheit sagen. Alle Veranstalter und alle Leute meinten: ‘Bitte, bitte, könnt ihr bitte zwei oder drei Accept-Songs mit U.D.O. spielen?’ Und ich antwortete: ‘Ja.’ Ich meine, eine Show in Amerika zu machen, einen Auftritt in Amerika, ohne ‚Balls To The Wall‘ zu spielen, ist fast unmöglich. Es war ihr großer Wunsch. […]

Normalerweise spielen wir in Europa mit U.D.O. definitiv keine Accept-Songs. Das Gute ist, dass wir, wenn wir wollen, sagen können: ‚Okay, wir machen es unter dem Namen Dirkschneider und spielen nur Accept-Lieder.“

Es bleibt also sehr wahrscheinlich, dass wir auch in Zukunft noch Accept-Lieder aus dem Mund von Udo Dirkschneider hören werden.