Udo Dirkschneider: „Das Motto lautet: Machen!“

Happy birthday, Udo Dirkschneider! In seiner langen Karriere gab es Höhen und Tiefen. Außerdem jede Menge Bands und Projekte, darunter Accept, U.D.O., Dirkschneider, U.D.O. & Das Musikkorps der Bundeswehr sowie Dirkschneider & The Old Gang. Ganz neu ist nun das Projekt, das seinen vollständigen Namen trägt. Am 22. April 2022 erscheint das Cover-Album MY WAY. Wenn man so will, eine Art Retrospektive auf Udos Leben und die Musik, die ihn begleitet hat.

METAL HAMMER: Am 06. April feierst du deinen 70. Geburtstag. Wie gehst du generell mit dem Älterwerden um – neigst du zu Nostalgie?

Udo Dirkschneider: Nein. 70 ist für mich nur eine Zahl. Ich denke nicht ständig darüber nach, dass mir die Zeit davonrennt. Ja, sie rennt – im Moment habe ich tatsächlich ein bisschen damit zu kämpfen, dass uns zwei Jahre geklaut wurden. In meinem Alter, wenn man 70 wird, sind zwei Jahre ganz schön viel. Aber sonst bin ich für ein ständiges Zurückblicken viel zu agil: Machen, tun! Also denke ich auch gar nicht darüber nach. Ich gebe mein Bestes, um gesund zu bleiben. Mal sehen, wie lange die ganze Geschichte noch geht.

MH: Vor deinem 60. hast du mit dir selbst ausgemacht, jeden Tag zu genießen. Mit welchem Vorsatz beginnst du die Zeit nach deinem 70.?

UD: Weiterhin alles genießen, so lange wie möglich! (lacht) Es ist ja nicht so, als würde ich morgens um sieben aufstehen und nachmittags um vier von der Arbeit zurückkommen. Ich führe ja ein komplett anderes Leben. Ich versuche wirklich, jeden Tag zu genießen und freue mich über jeden Tag, den ich da bin. Man könnte morgen tot umfallen oder von einem Auto überfahren werden. Ich weiß nicht, wie lange es noch geht, also versuche ich, so viel Spaß wie möglich zu haben. Das Leben zu genießen, hält einen auch wach. Ich versinke hier nicht in Depressionen. Das Motto lautet: Machen!

Warum Udo auf MY WAY deutsch singt, woher seine Bodenständigkeit kommt, wie er heute über Accept denkt und zu Wolf Hoffmann steht und ob es eine Autobiografie geben wird, lest ihr im großen Interview in der METAL HAMMER-Maiausgabe, erhältlich ab dem 13.04.2022!

