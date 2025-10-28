Toggle menu

Udo Dirkschneider rekrutiert Gitarrist von Andreas Gabalier

Der neue Gitarrist von Udo Dirkschneider, Alen Brentini (l.), beim Auftritt von Andreas Gabalier am 16. Juli 2022 in der Berliner Waldbühne
Foto: Redferns, Frank Hoensch. All rights reserved.
von
Überraschung: Udo Dirkschneider hat seinen neuen Gitarristen beim österreichischen Schlager-Star Andreas Gabalier gefunden.
Die Wege von U.D.O. und Dirkschneider und Gitarrist Andrey Smirnov haben sich bekanntlich kürzlich getrennt. Nun können die beiden Bands des früheren Accept-Frontmanns Udo Dirkschneider einen Neuzugang an den sechs Saiten vermelden — und dabei bedienen sie sich an einem großen Namen. Allerdings nicht aus dem Metal-Bereich, sondern der Volksmusik — oder, genauer gesagt: Aus dem Volks-Rock’n’Roll.

Tolle Energie

Denn Alen Brentini, der neue Saitenhexer von Udo Dirkschneider, hat bis vor Kurzem noch bei keinem Geringeren als Andreas Gabalier musiziert. In ihrer Mitteilung schweigen sich Bassist Peter Baltes und Co., welcher im zugehörigen Video das Wort ergreift, darüber aus. „Wir freuen uns, Gitarrist Alen Brentini in unserer Besetzung willkommen zu heißen.

Alen wird bei uns an der Gitarre sein, während wir das nächste Kapitel mit U.D.O. auf der Bühne sowie bei unserer täglichen kreativen Arbeit aufschlagen. Sein Sound und seine Energie passen perfekt zur Band. Und wir freuen uns darauf, zusammen Krach zu schlagen! Bitte macht mit und heißt Alen lauthals in der U.D.O.-Familie willkommen! Ihr werdet ihn bei den anstehenden Konzerten hören. Wir sehen uns!“

Alen Brentini nahm seinerseits am 17. Oktober 2026 in den Socials Abschied von Andreas Gabalier: „Nach fast 14 Jahren habe ich entschieden, aus der Band von Andreas Gabalier zurückzutreten. Mit dieser Band habe ich in den größten Arenen, Stadien, Theatern und allem gespielt, wovon man als Musiker träumt. Es gibt kein böses Blut, keine verbrannten Brücken oder irgendetwas Negatives zwischen uns.

Es ist einfach an der Zeit für eine Veränderung, welche manchmal ein notwendiger Bestandteil von Wachstum und Entwicklung ist — nicht nur als Künstler, sondern auch als Mensch. Andreas, meinen fantastischen Band-Kollegen, dem Management und unserer hart arbeitenden Mannschaft bin ich mehr als dankbar für alles. Ich werde sie alle für den Rest meines Lebens in meinem Herzen tragen.“

Neben seiner Arbeit für den Volks-Rock’n’Roller hat der neue Udo Dirkschneider-Saitenstreichler auch mehrere Soloalben (unter anderem TRECA DIMENZIJA, BEHIND THE WALLS OF SILENCE und BLACK TEARS) sowie mit der einstigen Evanescence-Gitarristin Jen Majura das Kollaborationswerk SOMETHING ON 11 veröffentlicht.


Alen Brentini Andreas Gabalier Andrey Smirnov Dirkschneider Gitarrist U.D.O. Udo Dirkschneider
