Udo Dirkschneider und Andrey Smirnov machen fortan nicht mehr zusammen Musik. So haut der russische Gitarrist bei den beiden Bands des einstigen Accept-Frontmannes — U.D.O. und Dirkschneider — nicht mehr in die Saiten. Laut dem offiziellen Statement wurde die Entscheidung „freundschaftlich und mit gegenseitigem Respekt“ getroffen. Eine Begründung der Personalie fehlt bislang.

Bald gibt’s weitere News

„Nach vielen der gemeinsamen Kollaboration haben sich U.D.O. / Dirkschneider und Gitarrist Andrey Smirnov entschieden, getrennte Wege zu gehen“, heißt es in der Mitteilung. „Dieser Entschluss wurde freundschaftlich und mit gegenseitigem Respekt getroffen. Die Band möchte Andrey für sein herausragendes musikalisches Können, seine Hingabe und seine Beiträge für U.D.O. über die Jahre danken.

Wir wünschen ihm bei all seinen zukünftigen Unternehmungen anhaltenden Erfolg. U.D.O. und Dirkschneider werden mit allen anstehenden Projekten und Live-Shows wie geplant fortfahren. Weitere Neuigkeiten werden bald bekannt gegeben.“ Es ist davon auszugehen, dass es sich dabei um den Nachfolger Smirnovs drehen wird.

Andrey stiegt im Januar 2013 bei U.D.O. ein und übernahm die Position von Stefan Kaufmann, welcher Ende 2012 aufgrund von gesundheitlichen Problemen seinen Hut nehmen musste. Vor seiner Zeit mit Udo Dirkschneider fungierte Smirnov als Sänger, Gitarrist und Hauptsongschreiber bei der russischen Formation Everlost.

Darüber hinaus machte sich der 41-Jährige als Session-Musiker für unter anderem Paul Di’Anno und Blaze Bayley (ehemals Iron Maiden) einen Namen. Das jüngste U.D.O.-Werk TOUCHDOWN erschien im August 2023 via Atomic Fire Records. Dirkschneider ist nicht der einzige ehemalige Accept in seinen zwei Gruppen: Bassist Peter Baltes ist seit April 2023 mit von der Partie. Accept ihrerseits trennten sich kürzlich von Gitarrist Uwe Lulis.

