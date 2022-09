Aufgrund „unkontrollierbarer Kosten“ und „logistischer Probleme“ haben Anthrax ihre anstehende Europatournee für den Herbst 2022 abgesagt.

Obwohl die diesjährige Europatournee der US-amerikanischen Thrash-Giganten Anthrax planmäßig am 27. September in Birmingham hätte beginnen und am 04. November in Mailand enden sollen, scheitert das Vorhaben nun kurzfristig an logistischen Komplikationen und scheinbar immensem Kostenaufwand. Am Mittwoch, den 31. August 2022, teilte die Band die Nachricht via Social Media mit. In dem Beitrag heißt es: „Leider sehen wir aufgrund anhaltender logistischer Probleme und der unkontrollierbaren Kosten, die für das Jahr 2022 anfallen, keine andere Option, als die Europa-Etappe unserer kommenden Tournee 2022 abzusagen. Die Shows in Großbritannien werden wir allerdings wie geplant spielen. Tickets können an der jeweiligen Vorverkaufsstelle…