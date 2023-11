Van Halen: Hagar will mit Roth Tributes spielen

Sammy Hagar kann alle Van Halen-Phasen spielen

Bei einem Auftritt in der ‘The Howard Stern Show’ sprach Sammy Hagar über seine anstehende Tournee nächstes Jahr, die er mit alten Weggefährten wie dem Van Halen-Bassisten Michael Anthony, Joe Satriani und Led Zeppelin-Sprössling Jason Bonham bestreiten wird. Die Tour durch die USA wird eine Art Van Halen-Tributeshow, die sich größtenteils auf die Musik konzentriert, die Sammy mit der Band schrieb. Aber auch Songs aus den anderen Phasen sollen zur Geltung kommen.

„Es ist an der Zeit. Niemand anders wird es machen“, erklärte Sammy in der Sendung. „Wenn David Lee Roth auf Tour geht, kann er meine Stücke nicht singen. Aber im Gegensatz dazu können wir können ein paar der frühen Van Halen-Songs spielen. Das haben wir früher auch gemacht, und ich habe damit kein Problem. Es ist eine Würdigung der ganzen Geschichte – und wir sind die Einzigen, die das machen können.“

David Lee Roth ist willkommen

Sammy fuhr fort: „Wir werden jeden Musiker in jeder Stadt einladen. Es kommt sowieso jeder Gitarrist vorbei, um Joe zu sehen, genauso wie sie es früher für Eddie getan haben. Wenn andere Gitarristen am Start sind, werden wir sie einbeziehen. Dasselbe gilt für Sänger. Wenn Alex Van Halen hochspringen will, oder wenn David Lee Roth rauskommen und sich uns anschließen möchte, dann los! Du bist herzlich willkommen. Es geht um Van Halen.“

Auf die Frage von Howard Stern, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass der Schlagzeuger der legendären Band, Alex Van Halen, auf der Tour auftaucht und sich in Ehren seines Gitarristenbruders anschließt, sagte Hagar: „Ich hoffe es. Ich habe Al etwa einmal im Monat seit ungefähr fünf Jahren kontaktiert, aber er antwortet nicht. Ich rufe an, hinterlasse eine Voicemail, schicke eine SMS und eine E-Mail. Alle drei Dinge. Früher hat Al immer, wenn wir wieder etwas zusammen gemacht haben, gesagt: ‚Weißt du, Sam, wir werden nicht jünger.‘ Nun bin ich es, der sagt ‚Hey, Al, wir werden nicht jünger. Ruf mich an. Komm vorbei. Mike und ich treffen uns irgendwo mit dir.'“

