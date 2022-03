Venom Inc. spielen BLACK METAL beim Keep It True in voller Länge

Das 1982 erschienene Dauerbrenner-Album von Venom, BLACK METAL, das unter anderem für die Taufe der gleichnamigen Musikrichtung verantwortlich war, wird dieses Jahr 40 Jahre alt. Um die Platte gebührend in Ehren zu halten, soll sie Anfang Oktober 2022 von der Band um Original-Venom-Gitarrist Jeff „Mantas“ Dunn und Ex-Venom-Bassist und -Sänger Tony „Demolition Man“ Dolan in der Würzburger Posthalle beim Keep It True-Festival in ihrer großartigen Gesamtheit präsentiert werden.

Empfehlung der Redaktion Rockharz 2022: Alle Infos zum Festival Harte Klänge an Deutschlands nördlichstem Mittelgebirge: Das Rockharz begeistert seit den frühen Neunzigern die Rock- und Metal-Fans. Voivods Michel Langevin beschreibt Venom als „Beginn einer wichtigen Bewegung, die sich in viele weitere wichtige Bewegungen aufgespalten hat. Es war eine Revolution. Danach explodierten Death Metal, Thrash Metal, Black Metal und all diese Genres. Sie alle haben das Venom ein Stück weit zu verdanken.“

Im Jahr 2018 rekrutierten Venom Inc. den Schlagzeuger Jeramie Kling, um Anthony „Abaddon“ Bray auf einer Europa-Tournee zu vertreten. Seither hat die Band mehrere Tourneen mit Kling absolviert, der sich weiterhin als würdiges Mitglied beweist. Noch immer gibt es keine offiziellen Informationen über eine potenzielle Rückkehr seitens Bray.