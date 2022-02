Diese Festivals sollen 2022 stattfinden

Beim RokIsland Fest in Florida überraschten Last In Line ihr Publikum mit Eigeninterpretationen zahlreicher Dio-Klassiker.

Der RokIsland Fest-Auftritt am 16. Januar 2022 der amerikanischen Heavy Metal-Formation Last In Line um Vivian Campbell und Vinny Appice entpuppte sich als Dio-Tribut. Die 2012 gegründete Band von Ronnie James Dios Mitverschwörern und Co-Autoren der Alben HOLY DIVER (1983), THE LAST IN LINE (1984) und SACRED HEART (1985) widmete sich erneut der Huldigung von Ronnie James Dios Frühwerk. Last In Lines Absicht war es, die ursprüngliche Dio-Besetzung wieder zusammenzuführen. Das Debütalbum von Last In Line, HEAVY CROWN, wurde im Februar 2016 veröffentlicht und landete auf Platz 1 der Billboard Heatseekers-Charts. Der Veröffentlichung war zunächst eine Tragödie vorausgegangen, da Bassist…