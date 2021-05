2020 und 2021 musste das Nova Rock Festival aus Pandemiegründen leider abgesagt werden. Alles über das Open Air in Österreich findet ihr hier.

Datum Das Nova Rock Festival findet vom 09. bis zum 12. Juni 2022 statt. Veranstaltungsort Das Nova Rock findet auf den Pannonia Fields bei Nickelsdorf, Österreich, statt. Adresse: Pannonia Fields 2425 Nickelsdorf, Österreich Preise & Tickets Sobald es hierzu News gibt, findet ihr sie an dieser Stelle. Bands In dieser Liste gibt es regelmäßige Updates – neu hinzugekommene Bands sind fett markiert. Airbourne Alle Achtung Alligatoah Bad Religion Battle Beast Billy Talent Black Inhale Black Veil Brides Boston Manor Bring Me The Horizon Bush Dame Deichkind The Distillers Eluveitie Eskimo Callboy Fäaschtbänkler Finch Asozial Fire From The Gods Five Finger…