Ville Valo: Der Goth der Herzen wird 46 Jahre alt

Ville Valo, wir gratulieren zum 46. Geburtstag! Der finnische Alleskönner, der seit nunmehr 30 Jahren an unzähligen Musikprojekten aus der Dark Rock-, Gothic-, Metal-, Indie- und Pop-Sparte beteiligt ist, veröffentlicht am 13. Januar 2023 seine neue Soloplatte NEON NOIR.

Rasierklingen-Romantik

Empfehlung der Redaktion Ville Valo: Richtige Entscheidung, HIM aufzulösen Goth Rock Ville Valo hat erneut bekräftigt, dass es gut war, einen Schlussstrich unter HIM zu ziehen. Darüber hinaus sprach er über sein Solodebüt NEON NOIR. Allen diversen Projekten des Musikers voran jedoch begreift sich HIM als Hauptattraktion seiner Diskografie. Die selbst ernannten Love-Metaller haben insbesondere während der späten Neunziger und frühen Zweitausender mit RAZORBLADE ROMANCE (1999) und DEEP SHADOWS AND BRILLANT HIGHLIGHTS (2001) die Dark Rock-Gefilde revolutioniert und sich mit blutrünstig-romantischer Klangkunst an die Spitzen der deutschen, österreichischen und finnischen Charts manövriert. Nach ‘Gone With The Sin’, ‘Join Me In Death’ und ‘In Joy And Sorrow’ rüstete die Band um Ville Valo nachdrücklich auf.

Tränen auf Band

LOVE METAL markiert heute eine Zäsur in der Historie der Skandinavier. Das Cover des 2003 erschienenen Albums ziert das sogenannte „Heartagram“, das Logo der Band, das sich aus einem Herzen und einem invertierten Pentagramm zusammensetzt. Insbesondere seit der Veröffentlichung von LOVE METAL, das Hits wie ‘Buried Alive By Love’ und ‘The Funeral Of Hearts’ hervorbrachte, gilt das Symbol als unverkennbares Identifikationsmerkmal – besonders bei Fans ist es nach wie vor ein äußerst populäres Tätowierungsmotiv.

DARK NIGHT (2005) und VENUS DOOM (2007) konnten zwar nicht ganz an den kommerziellen Erfolg ihrer Vorgänger anknüpfen, genossen jedoch umso löblichere Kritik seitens der Medien.

Mit TEARS ON TAPE (2013) handelt es sich um die letzte Platte der legendären Dark Rock-Band. Wenige Jahre später (2017) gab sie ihre Auflösung bekannt.

VV

Empfehlung der Redaktion Type O Negative: Kenny Hickey ist drei Jahre trocken Gothic Metal Während eines Interviews schwelgt Ex-Type O Negative-Gitarrist Kenny Hickey in Erinnerungen an Peter Steele und erzählt von seiner Abstinenz. Das Ende von HIM sollte allerdings keineswegs ein Ende für Ville Valos musikalische Vorhaben bedeuten. Der Musiker, der während seiner HIM-Karriere bereits etliche Zusammenarbeiten mit Genre-Größen wie The 69 Eyes, Cradle Of Filth oder Anathema absolviert hatte, schien über die Jahre hinweg immer neugierig genug, um sowohl Genre- als auch sprach-übergreifend mit Unterschiedlichstem zu experimentieren – was ihn unter anderem mit seinem Nancy Sinatra-Cover von ‘Summer Wine’ zu seiner wohl erfolgreichsten Veröffentlichung brachte.

Nicht zuletzt allerdings reizte Ville Valo die Soloarbeit, im Rahmen derer er dennoch an Stil und Inhalte seines Erfolgsprojekts HIM anschließt, worauf unter anderem die Verwendung seines dezent neu interpretierten Heartagram-Logos hinweist. Als Solist hat Ville Valo (oder VV) unterdessen zwei Singles seines neuen Albums NEON NOIR veröffentlicht. Sowohl ‘Loveletting’ als auch ‘Echolocate Your Love’ haben durchweg positive Kritik geerntet. Fans erwarten das neue Werk sehnlichst.

