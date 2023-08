Volbeat arbeiten 2024 an einem neuen Studioalbum

Volbeat haben sich für kommendes Jahr ein paar Dinge vorgenommen. Dazu zählt auch, ein neues Studioalbum aufzunehmen. Dies stellte Frontmann, Gitarrist und Mastermind Michael Poulsen in einer Videobotschaft in Aussicht (siehe unten). Ein paar schöne Ideen für den Nachfolger des 2021er-Werkes SERVANT OF THE MIND hätten die Dänen demnach bereits beisammen.

Super Einfälle

„Hallo Volbeat-Hörer und -Fans da draußen“, meldet sich Poulsen zu Wort. „Wir sind nach der USA- und Kanada-Tournee wieder zu Hause. Und im Namen von jedem in der Band möchte ich euch so sehr für die fantastische Unterstützung in Kanada und den Vereinigten Staaten von Amerika danken. […] Wir hatten eine großartige Zeit mit Halestorm und können es nicht erwarten, wieder zurück zu kommen. Also was steht als Nächstes an? Nun sind wir zuhause. Wir werden etwas Zeit darauf verwenden, bei unseren Familien und Kindern zu sein.

Und wir werden nächstes Jahr nicht auf Tour gehen. Doch wir werden ein neues Album schreiben und ins Studio gehen, um die Platte aufzunehmen. Also werden wir das nächste Mal, das wir unterwegs sind, einen Haufen neuer Lieder im Gepäck haben. Ich kann es nicht erwarten. Wir haben viele tolle Ideen für den nächsten Longplayer. Daher werden wir anfangen, daran zu arbeiten. Was sonst noch? Da Volbeat im kommenden Jahr nicht auf Konzertreise gehen werden, werde ich mit Asinhell [dem neuen Death Metal-Projekt von Michael Poulsen — Anm.d.A.] unterwegs sein. Checkt das mal aus.“

Volbeat update from Michael 😈 pic.twitter.com/avL6K7XRKY — Volbeat (@VOLBEAT) August 24, 2023

