Video

Volbeat brechen Konzert während erstem Song ab

Volbeat-Chef Michael Poulsen hier beim Stelldichein in Clarkston, Michigan am 12. August 2019

Das wird Dich auch interessieren





Volbeat haben ihre Fans in Nordirland verärgert zurückgelassen. Die dänischen Rocker hatten gerade mit ihrer Show in Belfast begonnen, als sie das Konzert schon wieder abbrachen. Rund zehn Sekunden von ihrem neuen Track ‘Pelvis On Fire’ hatten sie gespielt, da hörte Frontmann Michael Poulsen plötzlich auf zu singen sowie zu spielen und sagte: „Tut mir leid, tut mir leid, das wird nicht funktionieren, tut mir so leid.“

Das ganze Schauspiel fand insgesamt zwei Mal statt, bevor Volbeat den Gig komplett abbrachen. Hinterher veröffentlichten die Musiker ein Statement auf Facebook, in dem sie den abrupten Konzertabbruch erklärten. „Wir in Volbeat wollen unsere aufrichtigste Entschuldung dafür aussprechen, dass wir die heutige Show in Belfast abgebrochen haben. Wie viele von euch wissen, hatte Michael jüngst ein paar Probleme mit dem Hals. Und wir hatten mehrere technische Probleme auf der Bühne, weswegen die Bandmitglieder nicht in der Lage waren, sich gegenseitig spielen zu hören.

Zu hohes Risiko für Volbeat

Wenngleich Michael zu diesem Zeitpunkt seine Stimme so gut wie wieder hat, wurde entschieden, dass, wenn er die Show auf diese Weise weitergespielt hätte, hätte er riskiert, seine Stimme noch einmal zu verlieren. Dann hätte man sogar noch mehr Konzerte absagen müssen. Wir sind am Boden zerstört, dass wir heute Nacht nicht in der Lage waren, für euch zu spielen. Aber wir werden zurück sein und die Show neu ansetzen, sobald wir können.“

Die erschienenen Konzertbesucher fühlten sich trotzdem heftig vor den Kopf gestoßen und ließen ihrer Wut online freien Lauf. Sie fragten sich zum Beispiel, warum es bei den Vorbands Danko Jones und Baroness keine technischen Probleme gab. Daraufhin antwortete ein anderer Fan: „Der Sound bei Danko Jones war furchtbar, auch wenn es nicht ihr eigener Fehler war. Aber sie haben sich da durch gekämpft und blind gespielt. Manchmal musst du es durchziehen.“ Dass der Volbeat-Gig einen Tag später in Dublin ohne größere Zwischenfälle über die Bühne gebracht werden konnte, hat allerdings auch nicht unbedingt zur Besänftigung der Gemüter beigetragen.

rewind, replay, rebound von volbeat jetzt auf amazon kaufen!