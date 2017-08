Wacken Open Air 2017: Wertsachen-Umgang und Streaming-Programm

Aus aktuellem Anlass möchten wir noch einmal darauf hinweisen, dass ihr eure Wertsachen stets sicher im Auto verschließt oder die Schließfächer von BigBoxBerlin nutzt.

Sollte euch etwas abhanden kommen, könnt ihr euer Glück beim Infopoint an der Bandausgabe (Pos. 14 auf den Plänen) versuchen. Dort landen zunächst alle gefundenen Gegenstände, bis sie ins Info Office in der Hauptstraße 82 und nach dem Fest zum Fundbüro im Amt Schenefeld gebracht werden.

Solltet ihr kein Auto vor Ort haben, in denen ihr eure Wertsachen sicher verschließen könnt, könnt ihr die SafeBOX-Container der Firma BigBoxBerlin nutzen. Sie bieten euch ausreichend Platz für Wertsachen, Jacken, Taschen, Rucksäcke oder elektronische Geräte.

Hier noch einmal die Verhaltensregeln im Falle eine Diebstahls:

Das Programm für den Livestream steht!

Dieses Jahr wurde in Zusammenarbeit mit der Telekom und MagentaMusik360 ein phänomenales Streaming-Programm vorbereitet!

Heute geht’s mit dem ersten Teil los: Ein Freudenfest für alle Old-School-Metaller und Fans traditioneller Rock-Acts wie Status Quo oder Accept. Nicht minder spannend geht es am Freitag zu, wenn ihr euch weitere hochqualitative Livestreams von Megadeth oder Grave Digger anschauen könnt. Am Samstag gibt es Horror-Entertainment mit Rock-Legende Alice Cooper, und den feierlichen Abschluss zelebrieren die Mittelalter-Rocker Subway To Sally.

Das Programm für den Donnerstag:

15:00–15:45 Uhr – Skyline

16:00–16:45 Uhr – Ross The Boss

17:00–18:00 Uhr – Europe

18:15–19:30 Uhr – Status Quo

20:00–22:00 Uhr – Accept & Orchester

Über die offizielle W:O:A Social Media Wall oder direkt via www.magenta-musik-360.de könnt ihr zum Stream gelangen.