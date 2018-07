Wacken Open Air: Erneuerbare Energie und grüne Mobilität

Metal und Videospiele? Passt! Und zwar so gut, dass das Wacken Open Air mit eSport-Unternehmen zusammenarbeitet.

In Kooperation zwischen ICS, dem Veranstalter des Wacken Open Air, und der ESL, dem weltweit größten eSports-Unternehmen, entsteht weltweit erstmals eine Themenwelt, die Musik und eSports im Rahmen eines Musikfestivals hör- und erlebbar zusammenführt. Neben einer Free-2-Play-Area für die Festivalbesucher sind täglich Amateurturniere und Showmatches mit der Einbindung von Bands und Pro-Teams geplant. Für Holger Hübner, Geschäftsführer der ICS Festival Service GmbH, entsteht eine Symbiose, die nicht nur wegen des global steigenden Interesses an eSports Content Sinn ergibt. „Ebenso wie viele Games bedient sich auch der Heavy Metal Fantasiewelten. Die Zusammenarbeit zwischen Sabaton und World Of Tanks ist dabei nur…