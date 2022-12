Weiterer Metallica-Song in Netflix-Serie gefeatured

Die Neuigkeiten um die US-amerikanischen Thrash-Giganten Metallica boomen aktuell. Erst kürzlich veröffentlichte die Band ihre erste neue Single nach sieben Jahren, ‘Lux Aeterna’, und kündigte eine zweijährige Stadion-Tournee an, bei der u.a. Mammoth WVH, Ice Nine Kills und Five Finger Death Punch unterstützen werden. Mit ‘Lux Aeterna’ handelt es sich um den ersten Vorboten des nächsten Metallica-Langspielers 72 SEASONS.

‘Wednesday’ – eine Ode an die Addams Family

Empfehlung der Redaktion Metallica: Neues Album 72 SEASONS, Single & Tour-Daten Thrash Metal Hier findet ihr alle Infos zum neuen Metallica-Album 72 SEASONS, zur Tour und das Video zur ersten Single ‘Lux Aeterna’. Anfang 2022 erlebte der Kult-Hit ‘Master Of Puppets’ ein gefeiertes Revival durch das Staffelfinale der Science-Fiction-Serie ‘Stranger Things’ – und katapultierte den Song geradewegs an die Spitzen der meist viralen Songs weltweit. Damit soll es sich allerdings nicht um das einzige Metallica-Feature im Rahmen einer Netflix-Produktion handeln.

Unterdessen ist ein weiterer Metallica-Song – wenn auch von Apocalyptica vorgetragen – in einer anderen Netflix-Serie zu hören. Die Streichquartett-Version von ‘Nothing Else Matters’ kommt in der von der Addams Family inspirierten Serie ‘Wednesday’ von Produzent Tim Burton vor, die vergangene Woche an den Start ging.

