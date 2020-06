‘We’re Not Gonna Take It’-Bilderbuch erscheint

Das wird Dich auch interessieren





Kürzlich wurde bekannt, dass der legendäre Guns N’ Roses-Song ‘Sweet Child O’ Mine’ als Bilderbuch erscheint. Nun ist ein weiterer Rock-Klassiker in Kinderbuch-Form auf den Markt gekommen [in englischer Sprache] . Und zwar der aus der Feder von Dee Snider stammende Twisted Sister-Hit ‘We’re Not Gonna Take It’.

Rebellion in der Wiege

Illustriert wurde das im Akashic Books-Verlag erscheinende Bilderbuch von Margaret McCartney. Die Gestalterin und Snider unterhielten sich überdies über das fertige Buch. „Ich mochte es wirklich, den Anfang des Buches zu designen“, stellte McCartney voran. „Das Essen zu verweigern ist der erste rebellische Akt eines Babys.“ Dee Snider hat es zunächst etwas schockiert, wie sein Text in ein Kinderbuch verwandelt wurde.

„Ich habe mir nie vorgestellt, dass sich das Lied auf Kleinkinder und Säuglinge bezieht“, rekapituliert der Sänger seine erste Reaktion auf das Bilderbuch. „Aber ich habe realisiert, dass die Rebellion einer unserer ersten Instinkte ist. Wir haben natürlich viele erste Instinkte – Liebe, Hunger, solche Sachen. Doch sehr schnell stellen wir klar, was wir wollen und nicht wollen, was wir mögen und nicht mögen. Rebellisch zu sein ist etwas, das in uns geboren und gebrütet wurde. Es liegt in unserem Kern. Diese Bilder zu sehen hat mich also weitergebildet.“

we’re not gonna take it als bilderbuch jetzt bei amazon holen!