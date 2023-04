Whitesnake: Darum brauchte David Coverdale eine Auszeit

Foto: Redferns, Per Ole Hagen. All rights reserved.

Im Interview mit Ultimate Classic Rock sprach Whitesnake-Frontmann David Coverdale über die Entscheidung, vergangenen Sommer mehrere Konzerttermine in Europa abzusagen. Auch von einer angekündigten gemeinsamen Nordamerika-Tour mit den Scorpions zog sich die Band zurück. Laut David ist dies auf eine anhaltende Erkrankung zurückzuführen – doch er ist nicht der einzige bei Whitesnake, dem gesundheitliche Probleme zu schaffen machten.

So steht es um David Coverdale und Co.

Empfehlung der Redaktion David Coverdale: Infektion der Nebenhöhlen und Luftröhre Hard Rock Bei Whitesnake geht vermutlich ein Virus um. Nach Gitarrist Reb Beach und Drummer Tommy Aldridge liegt nun Frontmann David Coverdale flach. Am 28. Juni 2022 sagten Whitesnake drei Shows ihrer geplanten Europatournee ab. Grund dafür war eine Infektion von David Coverdales Nasennebenhöhlen und seiner Luftröhre. Wenige Tage später wurde auch der Rest der angesetzten Konzerte gecancelt. Die Begründung: Auf ärztlichen Rat sei es im Hinblick auf die Gesundheit der Bandmitglieder ratsam, die Shows vorerst auf Eis zu legen. David Coverdale ist nämlich nicht das einzige Whitesnake-Mitglied, das mit Krankheit zu kämpfen hat. Auch Gitarrist Rob Beach musste ebenfalls 2022 zeitweilig pausieren. Am 25. Juni sagte die Band zudem ihren Auftritt beim Rock Imperium-Festival in Spanien ab, weil Schlagzeuger Tommy Aldridge seinerseits unter gesundheitlichen Einschränkungen litt.

„Letztes Jahr war ich unglaublich geschwächt durch die ohne Zweifel schlimmste Nebenhöhlenentzündung, die ich je in meinem Leben hatte. Und als Sänger kenne ich die so gut wie meine verdammten Verwandten“, erzählte David. „Das war eine der hässlichsten Krankheiten, die ich je hatte. Sieben Monate lang nahm ich immer stärkere Antibiotika und schreckliche Prednison-Steroide.“

Empfehlung der Redaktion Disturbed ließen fast Joel Hoekstra (Whitesnake) vorsingen Nu Metal Als Disturbed Mitte der Neunziger einen neuen Sänger suchten, hatten Dan Donegan und Co. auch Whitesnake-Gitarrist Joel Hoekstra im Auge. Ob und wann David Coverdale wieder auf der Bühne stehen wird, könne der Musiker noch nicht sagen. „Ich werde dieses Jahr 72“, erklärte er. „Aber meine Leidenschaft ist die eines viel jüngeren Mannes, besonders mit dem neuen Kreativteam, das ich habe, das an diesen alten Projekten und gleichzeitig an neuen Dingen arbeitet. Das entfesselt eine ungeahnte Energie in mir.“

