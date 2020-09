Whitesnake: David Coverdale hat Leisten-OP hinter sich

auch interessant

Whitesnake-Frontmann David Coverdale musste aufgrund der Corona-Pandemie einige Monate mit einem beidseitigen Leistenbruch herumlaufen. Er und seine Hard Rock-Band hatten wegen der Verletzung im März bereits ihre Tournee in den USA abgesagt. Doch dann kam COVID-19 dazwischen – und in den Krankenhäusern waren für solche Routineoperationen plötzlich keine Kapazitäten mehr.

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben

Doch nun hat sich die Situation endlich geändert. Wie David Coverdale vermeldet (siehe Tweet unten), war er kürzlich in der Lage, sich in seinem Wohnort Reno, Nevada unters Messer zu legen. „Endlich!!! Ich konnte an den Leisten operiert werden!!! Tausend Dank an das ganze sich kümmernde, liebenswerte und unglaubliche medizinische Personal bei der Renown Klinik dafür, dass ihr euch so gut um mich gekümmert habt. Und an euch, meine Schönheiten, habt einen gesegneten Tag und eine gesegnete Nacht. Wo auch immer ihr seid, wisst: Ihr seid geliebt. Bleibt sicher und gesund!!!“

slip of the tongue von whitesnake jetzt bei amazon kaufen!

Im Juni beschrieb David Coverdale in einem Interview mit dem Radiosender „107.1 The Boss“, wie es ist, mit einem Leistenbruch leben zu müssen: „Es fühlt sich an, als ob ich ein frisches Huhn in meine Unterhosen gesteckt hätte. Wie ein Rucksack an der Vorderseite. Ich war noch nicht in der Lage, mich operieren zu lassen. […] Es ist schmerzhaft, und es bewahrt mich tatsächlich vor etwas Hausarbeit hier zu Hause, da ich nicht zu viel schwer heben kann. Weil es keine lebensbedrohliche Situation ist, bin ich noch nicht an der Reihe, die Operation zu haben. Es ist eine interessante Zeit. Und in meinem Alter wird es wahrscheinlich eine drei- oder viermonatige Genesungsphase sein.“