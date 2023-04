Whitesnake-Chef David Coverdale würde die Abschiedstournee seiner Band gerne zu Ende bringen. Doch an seinem Willen hängt dieses Unterfangen nicht, sondern seiner Gesundheit. So scheint der Brite wohl noch immer ein wenig die heftige Infektion seiner Nebenhöhlen und seiner Luftröhre auszukurieren, weswegen die Gruppe ihre letztjährige Europatournee abbrechen und die Nordamerika-Tour mit den Scorpions komplett absagen musste.

Darauf angesprochen, ob es im Bereich des Möglichen liegt, dass Whitesnake ihre Abschiedstournee 2024 fortsetzen, sagte David Coverdale: „Ich würde den Leute liebend gerne sagen, dass wir nächstes Jahr auf Tour gehen. Ich kriege andauernd Einladungen aus Japan. Doch mir muss es dafür körperlich wirklich gut gehen. Emotional und technisch kann ich rausgehen und es machen. Doch es geht ums Physische.“ Darüber hinaus habe es keinen Spaß gemacht, mitanzusehen, wie Leute krank werden. Zu Hause angekommen, musste der Musiker dann „eine Zusammenstellung der schlimmsten Antibiotika“, die er jemals habe schlucken müssen, in Kombination mit einem heftigen Kortison-Präparat einnehmen.

Natürlich würde David Coverdale die Live-Karriere von Whitesnake gerne auf andere Weise beenden und sich dabei unter anderem von Japan, Nordamerika und Südamerika verabschieden. „Ja, ich würde das gerne erfüllen, anstatt ein Video aufzunehmen und darin zu sagen: ‚Meine Damen und Herren, Jungs und Mädels, danke für 50 Jahre.‘ Das fühlt sich für einen Liveperformer nicht richtig an. Wenn man sich das ins Gedächtnis ruft, habe ich Alben hauptsächlich gemacht, um neue Lieder für die Bühne zu haben. Das war immer die Vorgehensweise für mich. Also ja, ich würde das gerne machen. Aber es wird von meiner Gesundheit diktiert. Aus ökonomischen Gründen ist es nicht notwendig für mich. Da habe ich Glück. Doch ich liebe, was ich tue.“

