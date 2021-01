Die Zeit von Donald Trump als Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika ist nun offiziell vorbei. Gestern wurden bekanntlich Joe Biden als neues Oberhaupt der USA sowie Kamala Harris als Vizepräsidentin vereidigt. Darüber freuen sich auch zahlreiche Metal- und Rock-Musiker wie Tom Morello, Brent Hinds (Mastodon) und Duff McKagan (Guns N’ Roses).

Kiss-Bassist Gene Simmons schreibt dazu: „Gratulation, Herr Präsident. Ich hoffe, Sie strecken unmittelbar eine freundliche Hand zu allen Amerikanern aus. Zu denen, die für Sie gestimmt haben. Und zu denen, die nicht für Sie gestimmt haben. Die VEREINTEN Staaten von Amerika.“ Der Jubel von Mötley Crüe-Schlagzeuger Tommy Lee fällt dagegen etwas beißender aus: „Der präsidentielle Exorzismus hat begonnen!“ Dee Snider (Twisted Sister) findet: „Ich habe die Rede von Joe Biden geliebt. Aber er hätte aufhören sollen mit: ‚Und jetzt lasst uns mit der Arbeit anfangen!'“

Auch Mike Portnoy kann seine Verzückung kaum verbergen: „So sieht Liebe, Mitgefühl, Anmut, Klasse, Respekt und Würde aus. Danke, Joe Biden, Dr. Biden, Kamala Harris und Douglas Emhoff 🙏 Morgen geht es los, JETZT können wir Amerika endlich wieder großartig machen!“ Des Weiteren kommentiert Mark Morton von Lamb Of God: „Stell dir vor, heute die Präsidentschaft zu übernehmen. Das ist wie eine Mülldeponie zu erben.“ Die schillernde Frontfrau Otep stellt zudem die Bedeutung von Kamala Harris heraus: „Geschichte wurde geschrieben. Vizepräsidentin Harris. Wir haben es geschafft.“

