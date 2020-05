Within Temptation: Musikalische Ausrichtung noch unklar

Letzte Woche veröffentlichten Within Temptation den neuen Song ‘Entertain You’, der die Fans sowohl begeisterte als auch enttäuschte. Wohin geht der Weg der niederländischen (ehemaligen?) Symphonic-Metaller? Sharon den Adel wurde in einem Interview mit Heavy New York gefragt, ob ‘Entertain You’ ein stilistischer Indikator für das Album sei. „Das wissen wir noch nicht“, so die Sängerin.

„Wir haben jede Menge Demosongs vorliegen, die noch ausgearbeitet und finalisiert werden müssen. Doch wir wollten auch ein paar Extrastücke haben, die wir dann auf der geplant gewesenen Tournee spielen wollten. ‘Entertain You’ ist eines davon. Aber leider ist alles verschoben. Trotzdem wollten wir diesen Song veröffentlichen, weil wir fanden, dass es ein guter Zeitpunkt wäre. Jeder ist dazu gezwungen, zu Hause zu bleiben, und alle brauchen etwas, worauf sie sich freuen können.“

Weiterlesen Within Temptation canceln Gig im Libanon Der Druck einer christlichen Gruppierung führte dazu, dass Within Temptation ihren Auftritt bei einem Festival aus Solidarität zu Mashrou' Leila absagten. Die Within Temptation-Frontfrau sprach ebenfalls über ihre textlichen Inspirationen. „Meistens kommen die Lyrics einfach so. Aber manchmal schwirren mir auch Dinge im Kopf herum, die ich thematisieren möchte. Vieles davon ist untereinander verbunden, denn man denkt unbewusst so viel. Und wenn man mit dem Musikschreiben beginnt, muss man seinen Geist öffnen. Schlussendlich trägt man all diese Themen stets mit sich. Woran man denkt, was einen aufregt und ärgert oder in welchem Gefühlszustand man sich befindet. All das fließt in die Musik mit ein.“

Speziell beim aktuellen Album RESIST (2019) sei viel Sorge um die Geschehnisse überall auf der Erde mit eingeflossen. „Diese Gedanken sind nicht verflogen. Doch mit ‘Entertain You’ wurde ein anderes Thema angeschnitten. Dieses hat auch mit unserer Gesellschaft zu tun, doch nicht auf politischer Ebene. Man kann es aber so sehen, obwohl es nicht die Intention des Songs ist.“

RESIST stieg in mehreren Ländern in den Ton Ten der Charts sein und war das erste Within Temptation-Album, das es in Deutschland an die Spitze schaffte.