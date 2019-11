Aufgrund des stimmlichen Ausfalls von Steven Tyler mussten die US-Rocker Aerosmith ihre Show am 26. September in Las Vegas absagen.

"Ich habe meine Stimme verloren, aber ich kann nicht darüber sprechen", gab sich Sänger Steven Tyler humoristisch auf seinem Twitter Account. Sofern die Stimme Tylers es erlaubt, werden Aerosmith vor Jahresende noch 14 weitere Shows im Park Theater im Park MGM spielen. Ein Konzert im September, vier im Oktober, sieben im November und zwei im Dezember. Aufgrund außergewöhnlich hoher Nachfrage wurden für 2020 bereits 15 weitere Termine – im Rahmen der "Deuces Are Wild"- Konzertreihe bestätigt. "Wir wussten nicht wirklich, was uns erwarten würde, als wir hier in Las Vegas ankamen", gestand Gitarrist Joe Perry. Schon öfter spielten unterschiedliche Bands…