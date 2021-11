Zakk Wylde findet, Ozzy Osbourne könnte Comedy machen

Black Label Society-Boss Zakk Wylde beim Gig am 7.6.2015 in Würzburg

Während seines Auftritts bei AXS TV spricht Black Label Society-Frontmann Zakk Wylde über seine langjährige Freundschaft und Arbeitsbeziehung mit Ozzy Osbourne. „Es ist ein Wunder, dass die Arbeiten mit Ozzy überhaupt fertig werden, weil… Du musst nur fünf Minuten mit ihm verbringen, dann liegst du am Boden und weinst vor Lachen“, erzählt er. „Weil er sich immer über sich selbst lustig macht oder über alles Mögliche, was auf der Welt passiert. Er ist der Beste. Ich habe mir gedacht, wenn er nicht dieser legendäre Frontmann und Sänger und all das wäre, müsste er Stand-Up Comedy machen. Er ist der Beste. Er ist saukomisch.“

Empfehlung der Redaktion Black Label Society: Weniger ist mehr Doom Metal Sänger und Ozzy-Live-Gitarrist Zakk Wylde liefert auf dem elften Black Label Society-Album abermals die Mischung aus Southern Metal und Classic Rock. Auf die Frage, ob Osbourne schon die Gelegenheit hatte, das neue Black Label Society-Album DOOM CREW INC. zu hören, verrät Zakk Wylde: „Er sagte: ‚Zakk, mir gefällt das neue Album wirklich gut.‘ Ich fragte: ‚Ozz, welcher Song gefällt dir am besten?‘ Er sagte: ‚Ich mag den Teil, bevor es losgeht und wenn es endet. Ich mag auch die Teile zwischen den Songs, wenn nur Stille herrscht.‘ Ich sagte: ‚Danke, Ozz.‘ Und er: ‚Mach weiter. Viel Glück mit der Platte.‘ Ich hätte nichts anderes erwartet.“

Im April 2017 wurde bekanntgegeben, dass Wylde bei allen zukünftigen Solo-Shows wieder zu Osbournes Begleit-Band stoßen wird. Zu Osbournes Tourneebesetzung gehören außerdem Rob „Blasko“ Nicholson am Bass, Tommy Clufetos am Schlagzeug und Adam Wakeman am Keyboard.