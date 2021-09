Zeigen Mastodon hiermit das Cover ihres neuen Albums?

Mastodon füttern ihre Fans in den Sozialen Medien und mittels einer E-Mail-Liste aktuell mit einem Puzzle an. Darauf zu sehen sind vermeintlich Teile des Covers ihres kommenden Werks. Unten seht ihr das zusammengesetzte Bild, auf dem mit HUSHED AND GRIM vermutlich der Titel des neuen Albums steht.

Achtes Studioalbum

Mehr Informationen liegen derzeit nicht vor. Allerdings wird davon ausgegangen, dass die Platte noch dieses Jahr erscheinen wird. Den Nachfolger der 2017er-Scheibe EMPEROR OF SAND haben Mastodon im West End Sound Studio aufgenommen, das in ihrem eigenen Proberaumkomplex Ember City in Atlanta liegt. Die Kontrolle an den Reglern hatte hierbei Produzent David Bottrill, der zuvor bereits mit Rock- und Metal-Größen wie Muse, Dream Theater oder Tool zusammengearbeitet hat. In einem Interview von März 2021 mit „Talking Metal“ führte Gitarrist Bill Kelliher aus, wie sich die Gruppe für Bottrill entschied.

„Ehrlich gesagt hatte ich vor letztem Jahr nicht wirklich von ihm gehört. Wir warfen uns Namen derer zu, die wir gerne für das neue Album haben wollten. […] Bei dieser Scheibe dachten wir einfach, dass wir jemand Neues und Frisches brauchen. Also telefonierten wir mit David — und sprachen mit ein paar anderen Leuten. Doch angesichts COVID und allem waren viele Leute einfach nicht verfügbar oder willens, nach Atlanta zu kommen. David schien ein toller Kerl zu sein. Er hatte schon ein paar Demos, also hatte er alle möglichen Notizen. Dafür brauchst du doch einen Produzenten: Jemanden, der um die Ecke denkt. […] Du siehst den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Er kam rein und war gewissenhaft. Er hatte alle möglichen Notizen und seine Hausaufgaben gemacht. So ließ er seine Ideen zu den verschiedenen Songs am Telefon vom Stapel.“ Und erklärte sich letztlich dazu bereit, nach Atlanta zu kommen.

