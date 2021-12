Zocker-Rocker: David Christmann (There’s A Light)

Das komplette Zocker-Interview mit David Christmann von There’s A Light findet ihr in der METAL HAMMER-Januarausgabe 2021, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!

METAL HAMMER: Was sind deine frühesten Erinnerungen bezüglich Videospielen?

David Christmann: Wahrscheinlich ‘Pokémon’ auf dem GameBoy Color, von dem mich meine Mutter damals kaum wegbekam.

MH: Dein Lieblingsspiel aller Zeiten? Was macht es für dich so besonders?

DC: Wahrscheinlich ‘Tony Hawk’s Underground 2’, da ich selbst Skateboard fahre und dadurch viele tolle Leute und Musik kennengelernt habe. Erst durch diese Leute im Spiel kam ich überhaupt zum Post Rock. Man kann stundenlang herumskaten und sich mit Leuten unterhalten, das ist immer sehr cool.