Anlässlich ihres dritten Albums TON STEINE STERBEN befragten wir Mein Kopf ist ein brutaler Ort-Vokalist Christian Schmidt über seine Videospielpräferenzen.

METAL HAMMER: Dein Lieblingsspiel aller Zeiten? Was macht es für dich so besonders? Christian Schmidt: 'Spec Ops: The Line' hat mich sehr lange beschäftigt. Das Spiel war objektiv be­trachtet ein solider, aber eher mittel­mäßiger Deckungs-Shooter. Dennoch hat mich die Story gepackt und lange nicht mehr losgelassen. Auch hat es die von Shootern häufig transportierten Klischees und Rollenmodelle knallhart hinterfragt und gezeigt, dass…