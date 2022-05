Tom Morello muss erneut Online-Vorwürfe gegen die politische Ausrichtung von Rage Against The Machine kontern und gibt einen Denkanstoß.

Laut Tom Morello sind Menschen, die sich über die politische Haltung von Rage Against The Machine aufregen „nicht intelligent genug, um zu verstehen, worum es in unserer Musik geht“. Das äußerte der Gitarrist kürzlich gegenüber METAL HAMMER UK. Dass sich die Band seit geraumer Zeit gegen systemische Unterdrückung seitens Regierungen, gegen faschistische Mentalität und die Polizei ausspricht, ist wohl nichts Neues. Jüngst scheint es allerdings so zu sein, dass Leute zwar die Musik der Band feiern, ihre politische Haltung jedoch ablehnen. Daher ein Versuch der Aufklärung des Musikers. Tom Morello und RATM: Laut und deutlich gegen White Supremacy Während einer…