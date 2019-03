Ab dem 22. März ist die Verfilmung zu Mötley Crües Autobiografie ‘The Dirt’ über Netflix zu sehen. Passend dazu bringt die Band einen Soundtrack mit drei neuen Liedern und einem Cover-Song heraus.

Vor knapp 18 Jahren brachten Mötley Crüe zusammen mit New York Times-Autor Neil Strauss ihre Autobiografie ‘The Dirt - Confessions Of The World's Most Notorious Rock Band’ heraus. Zusammen mit Regisseur Jeff Tremaine drehte die Band eine Verfilmung dazu, die über Netlix am 22. März zu sehen sein wird. Machine Gun Kelly, dessen wirklicher Name Colson Baker ist, spielt im Film Tommy Lee. Weiterhin übernimmt Daniel Webber (‘The Punisher’) die Rolle von Sänger Vince Neil, Douglas Booth ist als Nikki Sixx und Iwan Rheon (‘Game Of Thrones’) als Mick Mars zu sehen. Einen offiziellen Trailer zum Streifen gibt es bereits:…