AC/DC: Chris Slade über Albumgerüchte

Chris Slade mit AC/DC bei der "Rock Or Bust"-Tour im Madison Square Garden am 14. September 2016 in New York City

In einem aktuellen Interview mit Rolling Stone äußert sich Schlagzeuger Chris Slade über seine Rolle in der Band. Außerdem hat er seine eigene Sicht über die musikalische Zukunft von AC/DC. Seit vor ziemlich genau zwei Jahren angeblich aktuelle Fotos aus dem Studio aufgetaucht sind, kocht die Gerüchteküche.

Vor allem Radiomoderator Eddie Trunk und Dee Snider (Twisted Sister) gaben/geben regelmäßig scheinbares Insider-Wissen von sich. So soll ein neues AC/DC-Album mit Original-Riffs des verstorbenen Malcolm Young in Arbeit sein. Aber auch Produzent Mike Fraser bestätigte im April 2019, dass etwas im Studio vor sich geht. Das Line-up für die Aufnahmen besteht scheinbar aus Angus Young, Cliff Williams, Brian Johnson und Phil Rudd.

Schlagzeuger Chris Slade, der für die „Rock Or Bust“-Tour als Ersatz für den inhaftierten Phil Rudd zur Band zurückkehrte, weiß hingegen nichts über ein neues Album. „Und, um ehrlich zu sein, sind diese Bilder wirklich alt. Schaut mal auf die Haare und Frisuren. Es gibt so viele Gerüchte rund um AC/DC, nahezu täglich kommen neue hinzu. ,Oh, Angus hat Neuseeland gekauft.‘ Das ist alles so albern. ,Oh, ich weiß Dinge, weil ich sie weiß. AC/DC haben ein Album aufgenommen und kommen 2020 auf Tour!‘ Und wisst ihr was? Das wird nicht passieren“, lacht Slade.

„Es könnte ein neues AC/DC-Album kommen.“

Hinsichtlich Riffs von Malcolm zeigt sich Slade jedoch einvernehmlich. „Die heutige Technik kann sehr viel umsetzen. Ich bin mir sicher, dass Angus und Malcolm vor dessen schwerer Krankheit und Tod einen Plan ausgetüftelt hatten. Und natürlich wirft man derlei Vorhaben auch mal über den Haufen und aus Plan A wird Plan Z. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass Angus sich nicht zur Ruhe setzen wird. Es könnte ein neues AC/DC-Album kommen.