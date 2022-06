Video

Arch Enemy: Metal-Zeitreise mit Überraschung

Im Rahmen der großen Titel-Story der METAL HAMMER-Juliausgabe haben wir Michael Amott und Alissa White-Gluz nicht nur ausführlich über das neue Arch Enemy-Album DECEIVERS befragt. Die beiden durften auch frühere METAL HAMMER-Cover begutachten und kommentieren.

Bei den Achtziger-Titelseiten mit Judas Priest, Scorpions und Doro sind sich die Sängerin und der Gitarrist einig. Doch als es zu den Neunziger-Covern kommt, wird Amott zunehmend ruhiger. Alissa hingegen beweist sich als großer Fan der Grunge-Szene. Man einigt sich aber darauf, dass dieses Phänomen zum Glück wieder verschwand und dem Metal seinen rechtmäßigen Platz überließ.

Dies zeigen auch die METAL HAMMER-Titelseiten von den frühen Zweitausendern bis heute. The Big Four, das Schweden-Special oder Rammstein. Und ganz am Ende haben wir für die zwei Arch Enemy-Musiker, die sich beide Slayer zurückwünschen, noch eine Überraschung eingebaut. Aber seht selbst:

