August Burns Red: Nächstes Album wird „leichter“

Im November und Dezember sind August Burns Red anlässlich ihrer Zehn-Jahres-Feierlichkeiten auch in Deutschland live zu sehen. Doch daneben ist die Metalcore-Band alles andere als untätig: Es werden fleißig Songs geschrieben.

Sänger Jake Luhrs stellte sich in einem Interview mit dem Radiosender KCAL 69.7 den Fragen von Radioactive Mike Z. Dabei ging es unter anderem auch um ein neues Album der US-Band. „Wir arbeiten sehr hart am Songwriting“, so Luhrs.

„Alles ist momentan sehr spannend – sowohl, in welche Richtung die Band gehen wird und auch, wie groß wir geworden sind und noch werden können. Natürlich bleiben wir aggressiv und heavy, aber bauen auch coole, unterschiedliche Dynamiken mit ein.“

August Burns Red möchten greifbarer werden

Weiterhin äußerte sich Luhrs etwas genau über die angedachten musikalischen Veränderungen und betont deutlich, dass August Burns Red eben nicht (wie andere einstige Genre-Kollegen) ihren Pfad verlassen wollen. „Wir wollen es den Fans und Hörern vereinfachen, Zugriff auf unsere Musik zu bekommen. Das bedeutet aber nicht, dass wir alles vereinfachen, sondern es geht lediglich darum, dass die Hörer besser greifen können, was gerade passiert."

Bei früheren Alben sei die Band oft in progressive Sphären hinabgetaucht und habe sehr unkonventionell agiert, so Luhrs weiter. „Damit haben wir auch diesmal ein bisschen gespielt, und das ist wirklich cool. Hört man sich alle Alben an, merkt man, wie unterschiedlich sie sind. Und auf der nächsten Scheibe wird man diese Zunahme und die Änderungen erkennen. Ich finde, es ist sehr wichtig für August Burns Red, genau so weiterzumachen.“