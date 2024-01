Avenged Sevenfold werden auf ihrer Tour neue Songs spielen

Neue Songs auf der Bühne

Avenged Sevenfold-Bassist Johnny Christ sprach in einem Interview mit dem US-amerikanischen Radiosender 99.7 The Blitz über die kommenden Shows der Rock-Band. Dabei kam heraus, dass es anscheinend ein paar Nummern in der Setlist geben wird, die nicht allzu oft live gespielt werden.

„Wir fügen einige Songs hinzu, die wir bisher noch nicht gespielt haben“, erklärte der Bassist. „Das ist sicher. Wir haben ein paar neue Sachen. Es gibt eine neue Tour-Produktion mit Poppy und Sullivan King, zwei großartige Acts, mit denen wir wirklich aufgeregt sind, unterwegs zu sein. Die Tournee startet am 6. März in Buffalo. Es gibt, wie gesagt, neue Songs, und eine ganz neue Bühnenproduktion. Wir freuen uns echt riesig darauf, wieder rauszugehen.“

Avenged Sevenfold haben leidenschaftliche Fans

Christ wurde auch gefragt, wie es für die Band ist, solch eine leidenschaftliche Fan-Basis zu haben, die sogar den „Most Dedicated Fans“-Preis bei den Revolver Golden Gods Awards 2012 gewonnen hat. Seine Antwort dazu: „Es ist einfach unglaublich. Wir erleben das, wenn wir zu Konzerten gehen oder gelegentlich unterwegs sind und von einem dieser fantastischen Fans erkannt werden. Sie kommen dann auf uns zu, und wir haben einen kurzen Plausch. Das ist etwas, das wir seit praktisch unseren Anfängen immer wieder erleben durften.“

Er fuhr fort: „Ich denke, das Besondere an unserer Band ist, dass sie polarisierend ist – entweder man liebt oder hasst uns. Diejenigen, die uns lieben, sind schon seit Langem von uns fasziniert, und das ist wirklich großartig für uns in Bezug auf unsere Fan-Basis. Wir waren extrem aufgeregt, letztes Jahr nach einer langen Pause wieder aufzutreten. Jetzt sind wir wieder da und bringen die Energie mit in das Jahr 2024, um diesen Zyklus fortzusetzen. Es ist einfach aufregend, solch leidenschaftliche Fans an unserer Seite zu wissen.“

