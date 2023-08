Beartooth: Caleb Shomo redet über Besetzung und neues Album

Endlich eine stabile Besetzung

In einem neuen Interview mit Rock Antenne während dem Summer Breeze sprach Beartooth-Frontmann Caleb Shomo darüber, warum die Band in den frühen Band-Tagen mehrere Besetzungswechsel durchgemacht hat. Er sagte: „Ja, zum Glück haben wir nun schon eine Weile eine feste Besetzung. Ich denke, dass aufgrund der Tatsache, dass ich allein bin und im Studio alle Instrumente spiele, sowie aufgrund der Art und Weise, wie diese ganze Sache organisiert ist, Veränderungen unvermeidlich waren.

Und jeder andere hat auch sein eigenes Leben, das er leben muss. Und nicht jeder möchte die ganze Zeit auf Tour sein und das hier machen, was ich vollkommen respektiere. Aber im Moment ist es gut. Wir haben einige der besten Musiker überhaupt. Ich bin sehr stolz auf jeden, der auf dieser Bühne steht. Und ich habe das Gefühl, dass wir bei jeder Show mehr aufeinander eingespielt sind und zu einem Team werden. Das bringt die Liveshow wirklich auf ein ganz neues Niveau.“

Neues Album Gegenteil vom Vorgänger

Bezüglich des bevorstehenden Albums THE SURFACE von Beartooth, das im Herbst erscheinen wird, sagte Caleb Shomo: „Es ist wirklich so etwas wie das genaue Gegenteil von BELOW aus dem Jahr 2021. BELOW war wirklich ein Coronaalbum über die gesamten Emotionen, die während dieser Zeit empfunden wurden. Die ich gefühlt und mit denen ich zu tun hatte, und auch über meinen mentalen Zustand.“

Nach jenem Album hat er sich geschworen, nie wieder ein derart düsteres und trauriges Werk zu schaffen. Hingegen legten die Veränderungen, die er in seinem eigenen Leben nach der Zeit mit COVID begonnen hatte, den Grundstein für dieses Album. Diese Platte ist das genaue Gegenteil. Sie zeichne sich durch Hoffnung und positive Stimmungen aus, statt einfach nur Trostlosigkeit und Traurigkeit. Und das macht ihn sehr glücklich.

