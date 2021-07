Sänger Hansi Kürsch von Blind Guardian ist sehr angetan vom "aggressiven" und "rauen" neuen Studioalbum der Power-Metaller.

Blind Guardian-Sänger Hansi Kürsch hat in einem aktuellen Interview Auskunft über die Arbeiten am kommenden Studioalbum der deutschen Power-Metaller gegeben (siehe Video unten). Demnach hat das Quartett nicht nur bereits die Aufnahmen für die neue Scheibe abgeschlossen, sondern auch schon den Mix. So führt Hansi im Gespräch aus: Es gibt Reis, Baby "Nach heutigem Stand haben wir endlich entschieden, wer das Mastering übernehmen wird. Das bedeutet, dass wir den Mix abgeschlossen haben. Und ich will zumindest das Audiomaterial innerhalb der nächsten zwei Wochen der Plattenfirma überreichen." Gute Nachrichten bislang! Darüber hinaus erzählte Kürsch noch ein wenig über die musikalische Ausrichtung…