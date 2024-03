Iron Maiden-Bassist Steve Harris würde gerne Frontmann Bruce Dickinson nacheifern und ebenfalls eine Autobiografie zu Papier bringen.

Iron Maiden-Frontmann Bruce Dickinson veröffentlichte bekanntlich erfolgreich seine Autobiografie ‘What Does This Button Do?’. Band-Kollege Steve Harris kann sich ebenfalls vorstellen, ein Buch zu schreiben. Allerdings könnte der Bassist dies nicht mal eben so nebenbei bewerkstelligt kriegen, wie sein Mann am Mikro. Dies plauderte der Brite im Interview mit Radiomoderator Eddie Trunk auf der "Monsters Of Rock"-Kreuzfahrt aus. Kein Multitasker "Ich würde liebend gerne irgendwann ein Buch verfassen, aber es ist einfach eine Frage der Zeit", führt der Iron Maiden-Musiker aus. "Denn es gibt so viele andere Sachen, die ich mache, wenn ich nicht auf Tournee bin. Also ein Buch…