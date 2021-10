Bullet For My Valentine: Sechs Album-unabhängige Songs bereits fertig

Bullet for my Valentine

Die walisischen Metaller Bullet For My Valentine veröffentlichen am 05. November 2021 ihr neues, Band-betiteltes Studioalbum. Den Nachfolger des 2018 erschienenen Albums GRAVITY bezeichnet Frontmann Matt Tuck als „brutal, hart und technisch“, aber auch als „emotionaler und leidenschaftlicher als je zuvor“.

Empfehlung der Redaktion Bullet For My Valentine: Initialzündung Modern Metal Nachdem sich die Waliser zuletzt eher in moderat-modernen Gefilden aufhielten, schwingen sie mit BULLET FOR MY VALENTINE die feiste Thrash-Keule. In einem Interview beim „Everblack“-Podcast erzählt der Musiker, wie glücklich er und die restlichen Band-Mitglieder darüber sind, nach sechs Alben in 15 Jahren ihren charakteristischen Stil gefunden zu haben, der unmissverständlich auf dem neuen Album durchdringt. „Das Album hat alles, was man von Bullet erwarten würde, aber auf einem ganz anderen Level. Die Melodien sind stärker, die Riffs sind intensiver. (…) Das Gefühl der Platte ist als Ganzes ziemlich intensiv“, erzählt Tuck. „Es gibt ruhige Momente, wie bei ‘Can’t Escape The Waves’ und ‘Rainbow Veins’ und Momente, die durchaus melodischer sind. Wir sind im Moment kreativ und musikalisch in einer guten Verfassung. Es strömt nur so aus uns heraus. Wir haben noch so viel mehr Material, das nicht auf der Platte ist, das wir auch nach der Platte noch veröffentlichen können. Sechs weitere Tracks haben wir bereits fertig. Wir funktionieren momentan einfach als Songwriting-Maschine.“

BULLET FOR MY VALENTINE – ein Meilenstein?

Empfehlung der Redaktion METAL HAMMER präsentiert: Bullet For My Valentine Modern Metal Bullet For My Valentine kündigen Deutschlandtournee an. Anfang 2022 spielen sie in Offenbach, Berlin, Hamburg, München und Köln. Das Album mit dem Band-Namen zu betiteln ist der unglaublichen Euphorie geschuldet, die aus dem kreativen Schaffungsprozess heraus entstanden ist. „Die Band fühlt sich frischer und energiegeladener an als je zuvor. Nachdem wir die Platte aufgenommen (…) hatten, sagte das Management: ‚Es ist Zeit, Jungs.‘ (…) Es fühlt sich einfach so an, als wäre es an der Zeit, dem, was wir machen, den Namen der Band aufzudrücken. Und ich habe das Gefühl, dass die Platte nicht besser sein könnte und ich glaube nicht, dass sie besser repräsentieren könnte, wo die Band aktuell steht und wer sie jetzt im Jahr 2021 ist.“

Der Schreibprozess für BULLET FOR MY VALENTINE begann bereits im Jahr 2019, bevor die Corona-Pandemie Anfang 2020 alles zum Erliegen brachte. Aber im Juni 2020 nahmen Tuck und der langjährige Produzent Carl Bown, der die Alben VENOM (2015) und GRAVITY (2018) mitproduziert hatte, das Tempo wieder auf.

