Five Finger Death Punch lassen einen neuen Song auf die Hörerschaft los. Damit wird die Wartezeit des am 18. Mai erscheinenen Albums etwas verkürzt.

Am 18. Mai veröffentlichen Five Finger Death Punch ihre mittlerweile siebte Platte. Mit ‘Sham Pain’ und ‘Fake’ erschienen erste Vorboten, wobei letzterer mit harten Klängen voranpreschte. Mit einem neuen Song namens ‘When The Seasons Change’ folgt jetzt ein klanglicher Gegensatz, der weitaus ruhigere Töne anschlägt. Ein Lied über Loyalität Gitarrist Zoltan Bathory erklärte den Inhalt des Songs folgerndermaßen: "In diesem Song geht es um Loyalität: die Art von Loyalität, die auch in Unglückszeiten, mit denen wir viele Male in unserer Karriere und in unserem Leben konfrontiert wurden, nicht zusammenbricht. Dies ist ein sehr menschliches Thema, mit dem sich jeder identifizieren…