Carmine Appice fühlt sich durch Mick Mars‘ Klage bestätigt

Mick Mars mit Mötley Crüe während des Konzerts am 22. Juni 2022 in Washington, DC

Weil Mötley Crüe-Gitarrist Mick Mars nicht an der aktuell laufenden Tournee der Glam Metal-Band teilnimmt, wurden schnell Gerüchte laut, der Musiker sei von den übrigen Mitgliedern rausgeworfen worden. Dieser Umstand scheint sich bewahrheitet zu haben. Vor Kurzem reichte Mick Mars Klage beim Obersten Gericht von Los Angeles ein, um genau dies anzufechten. Vanilla Fudge-Schlagzeuger Carmine Appice, der sich schnell nach den ersten Spekulationen auf die Seite von Mick Mars schlug, scheint sich nun in seiner Meinung bezüglich des Vorfalls bekräftigt zu fühlen.

Schwierige Trennung

Empfehlung der Redaktion Mötley Crüe: Nikki Sixx reagiert auf Appice-Vorwürfe Glam Metal Bassist und Mötley Crüe-Gründer Nikki Sixx passen die Vorwürfe, die Carmine Appice über den Ausstieg seines Band-Kollegen Mick Mars erhebt, gar nicht. Vergangenen Oktober verkündete Mick Mars seinen Rückzug vom Tour-Leben aufgrund seines sich verschlechternden Gesundheitszustands, beteuerte aber, dass er weiterhin Mitglied von Mötley Crüe bleiben werde. John 5, Micks Nachfolger, werde lediglich auf der Bühnen seinen Platz einnehmen, hieß es zunächst. Doch am 6. April reichte Mick Mars Klage gegen seine nun ehemaligen Band-Kollegen ein, denn die übrigen Mötley Crüe-Mitglieder haben offenbar versucht, ihn aus der Band zu drängen und als Anteilseigner zu entfernen. In seiner Klage behauptet Mick Mars außerdem, er sei während der vergangenen US-Tour der einzige Musiker gewesen, der komplett live gespielt habe. Nikki Sixx habe „während der gesamten US-Tour keine einzige Note am Bass gespielt“.

Carmine Appice hat bereits etwa einen Monat vor Einreichung der Klage mit Mick Mars gesprochen. Dieser habe ihm erzählt, dass er auf der „The Stadium Tour“ nicht glücklich gewesen sei. „Im Grunde kam alles vom Band, es war alles geplant und letztendlich eine Menge Mist. Und Mick ist ein ziemlich guter Musiker; ihn jetzt gehen zu lassen und so zu spielen, wie er will, das würde nie für ihn funktionieren“, sagte Carmine in einem Interview mit Ultimate Guitar. „Die Wahrheit ist, dass bei Mötley Crüe schon seit einiger Zeit alles komisch war und Mick es nicht gefiel, dass alles vom Band kam.“

(Fast) alles vom Band

Empfehlung der Redaktion Mötley Crüe: Nikki Sixx will bis 2031 weitermachen Glam Metal Mötley Crüe haben derzeit so viel Spaß an ihren Liveshows, dass Bassist Nikki Sixx am liebsten bis zum 50. Jubiläum der Gruppe weitermachen würde. „Wenn man in solch einem Stadion spielt, kann man viele Dinge hören, die von Monitoren kommen oder nicht. Und mit Vinces Gesang, Bass, Schlagzeug, Gitarren und all dem anderen Zeug war es offensichtlich, dass alles auf Band war. Und Mick war sauer und sagte: ‚Ich kann diese Dinger spielen. Ich will sie spielen. Ich will mir nicht einbilden, dass ich sie spiele.‘ Ich denke, das ist einer der Gründe, warum er sagte: ‚Ich bin fertig.‘ Sicher, die Krankheit, die er hat, hilft nicht und macht das Leben auf Tour nicht einfach, aber Mick kann alle Licks spielen, und das durfte er.“

