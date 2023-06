Corey Taylor fordert Wrestling-Star Randy Orton heraus

Corey Taylor von Slipknot und Stone Sour hat in einem neuen Video den professionellen Wrestler Randy Orton aus Tennesse herausgefordert. Alles im Spaß, natürlich.

Herausforderung

Das Video wurde auf dem Instagram-Kanal von Corey Taylor veröffentlicht, und zeigt den Sänger vor- oder nach einer Slipknot-Show mit Make-up im Gesicht und seiner Maske über der Schulter. Die Maske ähnelt, so drapiert, einem Wrestling-Gürtel.

Taylor brüllt in die Kamera: „Das ist richtig. Ich hab dir was zu sagen, Randy Orton! Glaubst du, mir den Gürtel wegnehmen zu können? Da hast du dich geirrt! Komm morgen um diese Zeit – MSG, Madison Square Garden. Gleich geht es ab, motherfucker! Yeah!“

Alles im Spaß

Es ist klar, dass der Frontmann Spaß macht; am Ende des Videos, als sich Taylor der Kamera wieder abwendet, springt Perkussionist Michael „Tortilla Man“ Pfaff wie eine Ballerina durch das Bild, und die Video-Unterschrift lautet: „Ich freue mich auf deine Rückkehr in den Ring @randyorton.“

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Corey Taylor (@coreytaylor)

Der Wrestling-Star hatte sich für eine Weile wegen einer schweren Verletzung fürs erste aus dem Ring zurückgezogen. Seine Rückkehr wird jedoch Gerüchten zufolge bald erwartet. Eine Antwort auf die lustige Provokation Taylors ist noch nicht aufgetaucht.

Wrestling

Corey Taylor selbst hatte schon öfter mit Wrestlern zu tun, so ist er zum Beispiel mit dem Wrestler Baron Corbin befreundet. Dieser war auch 2020 in dem Musikvideo zu dem Lied 'CMFT Must Be Stopped' zu sehen.

Slipknot sind gerade nicht in den USA, sondern in Europa auf Tour. Der Sänger teilt in letzter Zeit immer wieder amüsante Backstage-Videos von ihm und der Band beim Rumblödeln. Trotzdem scheinen Fans von Taylors Idee von einem Wrestling-Match ziemlich begeistert zu sein. Vielleicht lässt sich in Zukunft etwas organisieren?

